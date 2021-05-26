Курси долара та євро ростуть: як це пов'язано з ринком землі, паспортами вакцинації й до чого тут Білорусь

З початку травня українська гривня помітно зміцнилася. Курс долара опустився нижче позначки 27,5 грн. Слідом за американською дешевшала і європейська валюта. Однак, схоже, зміцнення гривні закінчилося. За тиждень, з 19 травня, долар подорожчав на 3 копійки, а євро — на 13 копійок. У середу, 26 травня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,46 грн за долар і 33,66 грн за євро. На готівковому валютному ринку курс гривні також знизився на 3−10 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,37 грн, купити — по 27,56 грн; євро — здати по 33,31 грн, купити — по 33,69 грн. Прогнози експертів для української валюти не надто оптимістичні.

«За минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,56 грн до 27,46 грн. Попит і пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час зросли з 27,41−27,43 грн до 27,48−27,50 грн (+ 0,3%). Середні курси покупки і продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,38−27,58 грн до 27,37−27,55 грн (-0,1%). При цьому різниця між середнім продажем і середньою покупкою збереглася на рівні 0,7%.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,55 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,4−27,6 грн", — упевнений Вадим Іосуб.

На курс гривні може мати негативний вплив загострення відносин з Білоруссю.

«У вівторок, 25 травня, долар США до гривні продовжив своє зростання, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ на ринок не виходив. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 27,51 грн. Євро до гривні зміцнився до позначки 33,68 грн.

25 травня Мінфін України провів аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації в гривнях з термінами погашення в 6, 12, 18, 24 і 36 місяців. До держбюджету було залучено 5,96 млрд грн. Нерезиденти, як і очікувалося, це розміщення проігнорували. На вторинному ринку закордонні інвестори збільшили свої портфелі в ОВДП на 20 млн грн і поки займають вичікувальну позицію.

Ринок очікує відповідних заходів з боку Білорусі на рішення припинити авіасполучення. Наші партнери з Мінська є одними з основних постачальників дизельного пального в Україну. Якщо це постачання буде перекрито, постраждають аграрії та скоротиться потенціал експортного виторгу, що призведе до ослаблення гривні.

Позитивом для ринків стало рішення Європейського союзу і України взаємно визнати паспорти вакцинації від коронавірусної інфекції. Це істотно спростить процедуру перетину кордонів.

Вважаю, що до кінця тижня долар до гривні продовжить своє зростання до рівня 27,65 грн. Єдина європейська валюта готова зміцнитися до позначки 33,65 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

На думку експертів, позитивним фактором для гривні є відкриття з 1 липня ринку землі.

«Курс гривні в середу, 26 травня, повернувся до психологічного рівня 27,5 грн за долар і намагається закріпитися вище, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Ще вчора (25 травня. — Авт.) наприкінці торгів ринок подолав цю позначку, проте не зміг її втримати. Сьогодні (26 травня. — Авт.) покупці спробують продовжити рух на ослаблення гривні на тлі зниження активності продавців валюти.

По-перше, кінець місяця активізує відшкодування ПДВ експортерам, що відбивається на зниженні їхніх продажів. По-друге, очікуються чергові виплати відсотків за гривневими ОВДП, що підвищить обсяги гривні на руках, зокрема нерезидентів. По-третє, на світових ринках напередодні стався обвал цін на кукурудзу, що буде формувати негативні очікування. По-четверте, нерезиденти залишаються пасивними по відношенню до українського боргу. Зокрема, напередодні було розміщено боргових паперів тільки на 6 млрд грн.

Позитивним фактором для гривні є наближення відкриття ринку землі з 1 липня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що вартість землі в країні виросте мінімум у два рази протягом трьох-п'яти років після запуску реформи. За його словами, раніше 7 млн українців, що мають у власності земельні ділянки, не могли законно продати свої землі, а також не отримували справедливу вартість оренди, яка в Україні у кілька разів нижче, ніж в інших країнах Європи.

Найближчим часом гривня з великою ймовірністю закріпиться вище рівня 27,5 грн за долар. Подальше ослаблення національної валюти буде залежати від гривневої ліквідності й активності нерезидентів", — вважає Андрій Шевчишин.

До речі, уряд в черговий раз змінив правила надання субсидій на житлово-комунальні послуги. Тепер при перевірці претендентів на державну допомогу вирішено не враховувати доходи від розміщення депозитів, оскільки банківські установи подають звіт в ДФС загальною сумою і на цей час відсутня персоніфікована інформація про доходи фізичних осіб від розміщення депозитів.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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