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Гроші

Пенсії можна буде отримувати не тільки на картку: Кабмін ухвалив важливе рішення

14:51 26 травня 2021
пенсія

Після численних звернень громадян Кабінет міністрів вирішив пом'якшити своє березневе рішення про те, що пенсії та інші соціальні виплати переводитимуться виключно на банківські картки.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає «ЕП» .

«Ще одне важливе питання соціальної сфери — це доставка пенсій. Як я і обіцяв, така доставка повинна відбуватися максимально комфортно для людей. Перехід на отримання пенсій з готівковою на карткову форму повинен відбуватися поступово, реалізовуватися як право людей, а не обов'язок», — сказав він.

За словами прем'єра, уряд закріпить зміни у відповідній постанові. У той же час текст проекту постанови поки не оприлюднили, тому деталі рішення невідомі.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про додаткові заходи щодо організації виплати та доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України». З 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі планувалося безкоштовним тільки для частини пенсіонерів .

Фото: https://ua.depositphotos.com .

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