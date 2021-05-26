Розмір виплати при народженні дитини збільшать до 50 тисяч, — Шмигаль

Розмір допомоги при народженні дитини можуть переглянути. Кабмін пропонує збільшити суму до виплати батькам з чинних 41 тис. гривень до 50 тисяч гривень. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Як і зараз, допомога на дитину буде виплачуватися не вся відразу, а спочатку 12,5 тис. гривень, а решту суми — щомісяця протягом трьох років.

Законопроект про нову суму на дитину був розроблений в Мінсоцполітики, 26 травня затверджений на засіданні Кабміну, а тепер повинен пройти голосування в Раді. Якщо депутати підтримають рішення, то нова норма буде введена з 1 січня 2022 року.

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