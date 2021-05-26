На кону 75 мільярдів: ЗМІ назвали ціну переведення пенсій з «Укрпошти» до банків

Ініціатива міністра соціальної політики Марини Лазебної перевести виплату пенсій до банківськіх установ може призвести до 75 млрд грн додаткових залишків на рахунках, які отримають в обіг комерційні банки. Про це йдеться в статті «Апострофа», передає РБК «Україна».

Як пише видання, з 11,2 млн пенсіонерів через «Укрпошту» свої гроші отримують близько 3,5−3,6 млн людей. При цьому в багатьох випадках оператор не здійснює «фізичне» доставляння. Наприклад, у Києві люди просто стоять у чергах до відділень.

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики пропонувало перевести всі 3,5 млн пенсіонерів, які отримують гроші готівкою, на банківські карти. Потім погодилося на те, щоб залишити 1,7 млн найнезахищеніших на «адресному доставлянні».

При цьому було заявлено, що «Укрпошта» може перестати бути монополістом по такому доставлянню, а банки люди повинні будуть вибирати самі з переліку уповноважених ПФ установ.

«Паралельно „Укрпошта“ вимагала підняти тариф, який зафіксований у відсотках від доставленої пенсії. Підвищення тарифу було аргументовано необхідністю зберегти 10 тис. робочих місць листонош, підтримувати й розвивати інфраструктуру, зокрема, закуповувати мобільні відділення для швидкішого доставляння тих же пенсій й супутних товарів», — йдеться у публікації.

Видання цитує міністра соцполітики Лазебну, за словами якої підвищення повинно було скласти 67% від чинного тарифу, тоді як в «Укрпошті» говорили про 11%. При цьому міністр вважає, що підвищувати зарплати листоношам коштом пенсіонерів неприпустимо, а «Укрпошті» потрібно шукати інші джерела для цього.

В результаті уряд прийняв рішення, згідно якому з 1 вересня 2021 року пенсіонери, які підпадають під «переведення» пенсії в банки зобов'язані будуть визначитися: або вибрати банк зі списку ПФ, або залишитися на обслуговуванні у фінустанові, яку ПФ уповноважить конкретно на цей перехід.

Крім того, тим, кому пенсію все ж будуть доставляти «до дверей», нібито потрібно буде оплачувати цю послугу самостійно. На думку експертів, це призведе до зростання соціальної напруги серед пенсіонерів.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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