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Гроші

Чи підвищать проїзд у метро Києва до 20 гривень: Кличко розповів, коли приймуть рішення

18:19 26 травня 2021
Метро

Проїзд в метро Києва подорожчає, бо не відповідає собівартості, — рішення буде прийматися влітку. Про це на телеканалі «Наш» заявив міський голова Віталій Кличко.

За словами мера столиці, вартість проїзду в громадському транспорті Києва — найнижча в Європі.

«Одне можу сказати, що тема підвищення тарифу назріла. Але можу гарантувати, що до 20−25 грн піднімати ми ні в якому разі не плануємо. Я не виключаю, що підвищення буде найближчим часом, але однозначно зробимо так, щоб це підвищення не вдарило сильно по людях», — сказав Кличко.

Він підкреслив, що профспілки просили підвищити вартість проїзду до 20 грн або 25 грн.

Кличко вкотре нагадав українцям, що на сьогодні вартість проїзду в громадському транспорті Києва є найнижчою в Європі.

«У нас транспортна галузь дотаційна — майже 3 млрд грн ми дотуємо. Це заробітні плати, метро, дороги і рухомий склад», — сказав мер.

Раніше Антимонопольний комітет зайнявся питанням підняття цін таксистами Києва.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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