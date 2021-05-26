Чи підвищать проїзд у метро Києва до 20 гривень: Кличко розповів, коли приймуть рішення
Проїзд в метро Києва подорожчає, бо не відповідає собівартості, — рішення буде прийматися влітку. Про це на телеканалі «Наш» заявив міський голова Віталій Кличко.
За словами мера столиці, вартість проїзду в громадському транспорті Києва — найнижча в Європі.
«Одне можу сказати, що тема підвищення тарифу назріла. Але можу гарантувати, що до 20−25 грн піднімати ми ні в якому разі не плануємо. Я не виключаю, що підвищення буде найближчим часом, але однозначно зробимо так, щоб це підвищення не вдарило сильно по людях», — сказав Кличко.
Він підкреслив, що профспілки просили підвищити вартість проїзду до 20 грн або 25 грн.
Кличко вкотре нагадав українцям, що на сьогодні вартість проїзду в громадському транспорті Києва є найнижчою в Європі.
«У нас транспортна галузь дотаційна — майже 3 млрд грн ми дотуємо. Це заробітні плати, метро, дороги і рухомий склад», — сказав мер.
Раніше Антимонопольний комітет зайнявся питанням підняття цін таксистами Києва.
Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»222
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter