Порти підняли вартість перевалки залізорудних вантажів: виробники заявляють про змову

У світі стрімко зростають ціни на залізну руду. Для України, яка є одним з великих гравців на цьому ринку, це хороша можливість підтримати власну економіку. Тому ВР вже вивчає проєкт закону про впровадження прогресивної шкали оподаткування на видобуток руди, а гарант уже висловив повну готовність підтримати цю ініціативу. За словами Зеленського, надра України належать народу. «Вважаю збільшення податку на залізну руду однією з найважливіших податкових реформ», — заявив він під час прес-конференції.

Ще одна сфера, яка могла б отримати вигоду від зростання світових цін на залізорудну сировину, — транспорт: «Укрзалізниця» та порти, зокрема порт «Південний», що займається перевалкою такого виду вантажів. Тривалий час вони утримували низькі ціни на свої послуги, щоб забезпечити конкурентоспроможність українських виробників руди на світовому ринку.

Тепер же, на тлі безпрецедентного зростання цін на залізорудну сировину в світі, порти підняли вартість перевалки залізорудних вантажів до їх ринкового рівня, але зіткнулися з тиском найбільших виробників ЗРС, таких як «Метінвест» і Південний ГЗК, а президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков і зовсім назвав це «монопольною змовою керівництва порту «Південний» та ТОВ «ТІС-Вугілля».

Перше, про що говорять металурги, — це що підвищення ціни на перевалку ЗРС-вантажів призведе до того, що весь експорт руди з України припиниться.

«Нібито це призведе до відмови від діючих контрактів, падіння доходів самих портів та інших транспортних сфер, включаючи УЗ; до повної здачі позицій на світовому ринку іноземним конкурентам; до збільшення інфляції; дефіциту на ринку металів», — вважають галузеві експерти.

З іншого боку, позиція портовиків звучить більш виважено: ціни на перевалку ЗРС-вантажів в Україні завжди були значно нижчими за середньосвітові. З 2018 року ставки на перевалку руди у портах, коли металурги дійсно потребували підтримки, були досить низькими — від 2,05 до 3,4 долара за тонну при ринковій ціні 3,4−5,2 долара за тонну.

«На тлі нинішньої вартості самої сировини — близько 200 дол. коливання вартості послуг вантажоперевалки в порту явно не виглядає фактором, який може призвести до „до повної здачі позицій українських металургів на світовому ринку іноземним конкурентам“. Більш того, навіть триразове (а не на 30%) не дозволить збільшити частку вартості вантажоперевалки ЗРС у кінцевій ціні», — вважають портовики.

Так, згідно з даними митної статистики, українські гірничо-металургійні компанії у 2020 році збільшили експорт руди та залізорудних концентратів на 16% в порівнянні з показниками 2019 року — до 46,3 млн т. У грошовому вираженні експорт ЗРС за рік виріс на 24,8% - до $ 4,24 млрд.

«При нинішній ціні на руду ($ 202/т на 21 травня 2021 року) рента за новою методикою складе 32 долари за тонну ЗРС, — підрахував аналітик Concorde Capital Дмитро Хорошун. — Якби запропонований механізм діяв у 2020 році, коли ЗРС у середньому коштувала $ 109/т, рента становила б $ 10,4/т (10% від ціни), у 2019-м (середня ціна $ 94/т) — $ 7,6/т».

Підвищивши ренту, на думку аналітиків Concorde Capital, держава забере у металургійних компаній близько 32% додаткового доходу, зумовленого зростанням світових цін на руду. Якщо ж ціни впадуть нижче $ 85/т, металурги будуть платити менше, ніж зараз.

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