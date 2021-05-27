Експортери залізної руди намагаються «протиснути» портових операторів задля збереження надприбутків

Експерти, тісно пов'язані з металургійними та видобувними компаніями, обурилися через наміри портових операторів підвищити ставку на перевалку залізорудного концентрату та звинуватили їх у змові. Тим часом ціни на залізну руду на світових ринках підвищилися до рекордних 200 доларів і продовжують зростати. А ставка на перевалку руди в українських портах вже багато років зберігається критично низькою, повідомили «Українські новини» з посиланням на «Подробности».

Згідно з прогнозами експертів, 2021 рік буде чи не найприбутковішим за останні 10 років для виробників ЗРС. Найбільшими експортерами залізорудної сировини з України є компанії груп «Метінвест». У коментарі для журналу «Новий час» старший аналітик Dragon Capital Денис Саква зазначив, що збільшення цін на світових ринках — «дуже хороші новини для українських копалень. Воно дозволяє компенсувати зростання витрат на доставку ЗРС у Китай».

На це звернув увагу президент Володимир Зеленський, заявивши, що на видобуток залізної руди, яка, за Конституцією, як і всі надра, належить українцям, необхідно збільшити податок. Пропозиція дуже розумна, враховуючи, що податок на сировину у країні не підвищувався роками завдяки потужному лобі власників металургійних гігантів у всіх гілках влади.

У ланцюжку експорту є найважливіша ланка — порти. Основні експортні операції групи «Метінвест» проводяться в порту «Південний». З 2018 року ставка на обробку тонни тут коливалася від $ 2,05 до $ 3,40 — при вдвічі більшій ринковій ціні. Вочевидь будучи найбільшим клієнтом портів, а також користуючись адміністративним впливом, експортер багато років отримував максимально вигідну для себе ставку. Занижена ціна на перевалку руди вже стала причиною збитків державного порту «Південний» — 50 млн гривень тільки за перший квартал поточного року.

У травні 2021 року, з урахуванням світової кон'юнктури, порти заявили про своє рішення підвищити ставку до ринкового рівня, що спричинило звинувачення виробниками операторів у змові.

За фактом, від встановлення ринкового тарифу на перевалку виграють усі, крім експортера. Бюджети — державний та місцеві, залізничний оператор, порти отримають прибуток, адже посилення експортного потенціалу України зараз знаходиться в унікальній точці підвищеного попиту на сировину, яку ми маємо.

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