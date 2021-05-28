Україні знову загрожує дефіцит бензину на заправках: у чому причина

Ще в квітні експерти попереджали про можливий дефіцит дизпального та скрапленого газу на вітчизняних заправках. Але вже на початку травня цю проблему вдалося вирішити. Однак тепер виникла нова загроза — дефіциту бензину. Справа в тому, що Білорусь, яка забезпечує до 50% поставок бензину А-95, несподівано припинила його відвантаження для українських нафтотрейдерів. Давайте розберемося, що відбувається і як це відіб'ється на вартості пального.

У п'ятницю, 28 травня, стало відомо, що Білоруська нафтова компанія (БНК) не підтверджує номінації на поставки в Україну бензину А-95 на червень. При цьому поставки бензину марки А-92 передбачені в повному обсязі, згідно з раніше укладеними контрактами. Як повідомив порталу enkorr на умовах анонімності представник української компанії-імпортера, причини відмови у відвантаженні білорусами бензину А-95 поки не відомі.

«Ми продовжуємо переговори, — зазначив нафтотрейдер. — За нашими даними, Мозирський завод „залитий“ бензином. У разі повної відмови від своїх контрактних зобов'язань по репутації надійного постачальника БНК буде завдано нищівного удару. Ми розуміємо, що йде ремонт обладнання, що обсяги можуть бути скорочені, але, щоб взагалі закрити відвантаження та повідомити про це за три дні до кінця місяця, — це неприпустимо з будь-якої точки зору. У наступному році з ними просто ніхто не підпишеться на співпрацю. Я вважаю, що такий демарш може стати приводом для введення обмежувальних заходів відносно поставок з Білорусі».

Тож чому припинені поставки бензину з Білорусі та чим нинішня ситуація загрожує вітчизняному паливному ринку? Експерти вважають, що, крім політичних чинників (відповідна реакція на санкції з боку України за повітряне піратство в небі Берарусі), є й ряд технічних причин.

«Справа в тому, що у Білорусі виникли проблеми з завантаженням великого нафтопереробного заводу «НАФТАН», — розповів «ФАКТАМ» директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. — Після запровадження США санкцій відносно цього підприємства туди припинили поставляти російську нафту. Росіяни не хочуть ризикувати й теж потрапити під американські санкції. Інший великий білоруський НПЗ, Мозирський, планово з початку червня зупиняється на ремонт. Тому білоруси самі побоюються дефіциту ресурсу. Не виключено, що на сьогоднішній зустрічі Путіна та Лукашенка якесь рішення щодо поставок нафти буде знайдене. Але якщо ні, то в нинішній ситуації Україні варто готуватися до дефіциту бензину.

Одразу хочу відзначити, що зараз в Україні достатні запаси пального та перебої можливі ближче до середини червня. Та якщо навіть вони виникнуть, то триватимуть не довше тижня-двох. Але я сподіваюся, що бензину зовсім не бракуватиме, якщо зараз імпортери та українські НПЗ швидко переорієнтуються.

Зокрема, щоб задовольнити потребу в бензині, «Укртатнафта» має наростити переробку нафти вдвічі, тобто на 2 млн тонн. Це цілком реально. Крім того, у необмеженій кількості бензин можна отримувати за рахунок поставок морем. З моря можна мати і 1,5 млн тонн дизпального, що загалом із додатковим обсягом з Кременчуцького НПЗ перекриє білоруський обсяг у 650 тисяч тонн. Досвід останніх двох місяців показав, що, навіть якщо Білорусь припинить постачання й скрапленого газу, цей обсяг не складно перекрити за рахунок поставок з інших ринків", — сказав експерт.

Варто відзначити, що у разі дефіциту будь-якого товару він відразу ж дорожчає. Тому українці побоюються зростання цін на автозапрваках при можливих перебоях з постачаннями бензину.

«Будь-які цінові прогнози зараз робити немає сенсу, — вважає Сергій Куюн. — По-перше, жодного дефіциту поки що немає і, швидше за все, не буде. А по-друге, в Україні зараз діє держрегулювання цін на пальне, відповідно нафтотрейдери юридично не мають права підвищувати роздрібну вартість пального понад певний рівень».

Варто нагадати, що 14 травня Кабінет міністрів несподівано прийняв постанову, якою запровадив державне регулювання цін на пальне. Зокрема, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального не вище 7 грн за літр і бензину — не вище 5 грн за літр. Правда, держрегулювання не поширюється на бензини преміальних марок. У підсумку вартість літра пального на деяких АЗС знизилася на 1−2 грн.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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