Оформлення субсидії по-новому: які документи потрібні і чи варто подавати їх особисто

В Україні був затверджений новий порядок призначення субсидій на послуги ЖКГ. Тим, кому субсидію не продовжать автоматично, доведеться подати в управління соцзахисту нову заяву і декларацію про доходи та витрати в 2020 році. Хороша новина, що подавати документи не обов'язково особисто — є кілька альтернативних способів. Про це «ФАКТАМ» роз'яснили в Мінсоцполітики.

Перший спосіб. Нові бланки заяв на субсидію і бланк декларації можна скачати з сайту Мінсоцполітики, роздрукувати їх, заповнити та надіслати поштою. Адресатом слід вказати місцеве управління соціального захисту населення, а адреси управлінь можна знайти на сайті Мінсоцполітики.

Другий спосіб. Для тих, у кого немає можливості відправити лист поштою, передбачена можливість занести заповнені документи уповноваженому у виконкомі місцевої ради або в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) територіальної громади. Уповноважені протягом трьох днів передадуть пакет документів в управління соцзахисту.

Третій спосіб. Також є можливість оформити заявку на субсидію, не виходячи з дому. Бланки з сайту Мінсоцполітики можна заповнити в електронному вигляді, не роздруковуючи, і відправити електронною поштою. Електронні адреси потрібного управління соцзахисту вказані на сайті Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше в Кабміні роз'яснили, хто може втратити право на субсидію.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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