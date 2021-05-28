27.39 / 27.58 33.26 / 33.60
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В діях портів немає ознак змови, — екс-уповноважений АМКУ

19:43 28 травня 2021
Порт

Рішення українських портів підняти тарифи на перевалку залізної руди пов'язані з економічними показниками та не носять ознаки змови проти основних гравців ринку. Таку думку висловила засновниця «Ліги антітраста», екс-держуповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська.

«Я ставлюся дуже скептично навіть до теоретичної можливості будь-якого бізнесу змовитися проти бізнесу Ріната Ахметова. Якщо бізнес піднімає якісь ставки, ціну на перевалку руди, то це означає, що бізнес дійсно перевалює її по збитковому тарифу вже давно, і іншого варіанту, крім як підняти тариф, у нього немає», — припустила експерт.

На її думку, в діях портів немає ознак змови, в яких їх звинувачують експерти, пов'язані з компанією «Метінвест».

«Якщо говорити про монопольну змову, то, по-перше, монополія і змова — це два різних порушення, і як такого монопольної змови взагалі бути не може. У нинішній ситуації я не бачу абсолютно ніяких ознак зловживання становищем і тим більше, ознак змови портових операторів. Ті дані, які наводять „Метінвест“ і деякі експерти, не свідчать про те, що є якась змова», — вважає Агія Загребельська.

Вона також висловила думку, що підвищення тарифів на перевалку залізної руди не позначиться негативно ні на державному бюджеті, ні на «надприбутках» окремих бізнесменів .

Як повідомляється, вартість залізної руди в світі досягла історичного максимуму — $ 200. При цьому ринкові тарифи на перевалку мінералу становлять $ 3,40−5,20, тоді як в Україні з 2018 року вони коливалися від $ 2,05 до $ 3,40 за тонну.

Фото: https://ua.depositphotos.com

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Славія

SLAVIA напередодні розлучення з DZIDZIO натрапила на змію: «знак з неба» потрапив на відео

федишин

«Час не має влади над вами»: Ірина Федишин похвалилася фото зі свого шкільного випускного

Олександр Усик

«Мертвий бій»: чемпіон світу оцінив шанси Усика у протистоянні з Джошуа

наташа корольова

«Навіщо ж так себе?»: Наташі Корольовій дорікнули за перебір з фотошопом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.