Рішення українських портів підняти тарифи на перевалку залізної руди пов'язані з економічними показниками та не носять ознаки змови проти основних гравців ринку. Таку думку висловила засновниця «Ліги антітраста», екс-держуповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська.

«Я ставлюся дуже скептично навіть до теоретичної можливості будь-якого бізнесу змовитися проти бізнесу Ріната Ахметова. Якщо бізнес піднімає якісь ставки, ціну на перевалку руди, то це означає, що бізнес дійсно перевалює її по збитковому тарифу вже давно, і іншого варіанту, крім як підняти тариф, у нього немає», — припустила експерт.

На її думку, в діях портів немає ознак змови, в яких їх звинувачують експерти, пов'язані з компанією «Метінвест».

«Якщо говорити про монопольну змову, то, по-перше, монополія і змова — це два різних порушення, і як такого монопольної змови взагалі бути не може. У нинішній ситуації я не бачу абсолютно ніяких ознак зловживання становищем і тим більше, ознак змови портових операторів. Ті дані, які наводять „Метінвест“ і деякі експерти, не свідчать про те, що є якась змова», — вважає Агія Загребельська.

Вона також висловила думку, що підвищення тарифів на перевалку залізної руди не позначиться негативно ні на державному бюджеті, ні на «надприбутках» окремих бізнесменів .

Як повідомляється, вартість залізної руди в світі досягла історичного максимуму — $ 200. При цьому ринкові тарифи на перевалку мінералу становлять $ 3,40−5,20, тоді як в Україні з 2018 року вони коливалися від $ 2,05 до $ 3,40 за тонну.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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