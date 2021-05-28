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Субсидія-2021: кому не потрібно подавати документи на продовження

19:40 28 травня 2021
пенсіонер

Незважаючи на введений новий порядок призначення житлової субсидії, ряду сімей виплати продовжать автоматично. Звернутися з новою заявкою на субсидію і з пакетом документів необхідно в чітко обмежених випадках. Про це «ФАКТАМ» роз'яснили в Мінсоцполітики.

Більшості сімей, які отримували субсидію в опалювальному сезоні 2020−2021 років, виплати продовжать без звернення до органів соцзабезпечення. Подати заявку на початку потрібно якщо:

  • субсидія надавалась в грошовій безготівковій формі;
  • субсидія була призначена за місцем оренди житла;
  • субсидію отримували сім'ї на новозбудовані квартири, ще не здані в експлуатацію;
  • субсидія надавалась переселенцям;
  • в житлі з'явилися нові зареєстровані, або колишні зареєстровані вже не проживають за цією адресою.

На переоформлення субсидій дається п'ять місяців. Як і куди подати заяву і які документи необхідні, читайте в «ФАКТАХ».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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