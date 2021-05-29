Кому відмовлять у призначенні субсидії в 2021 році: роз'яснення Мінсоцполітики

В Україні переглянули списки категорій громадян, які мають право на житлову субсидію. Згідно з новими правилами, виплати не отримають сім'ї з великими накопиченнями або помічені за крупними покупками. Також в чорний список внесуть тих, хто субсидію отримав, але витратив її не на оплату послуг ЖКГ. Повний список категорій, які вважаються недобросовісними, «ФАКТАМ» навели в Мінсоцполітики.



Є кілька чинників, що дають право органам соцзахисту відмовити в субсидії.

Великі витрати. Право на субсидію втратять ті, хто в 2020 році здійснив покупку квартири, земельної ділянки, автомобіля (для мопедів і причепів зроблено виняток). В цілому великою вважається одноразова покупка товарів тривалого користування на суму понад 50 тисяч гривень. Сюди ж входить і покупка-продаж валюти і банківських металів на 50 тисяч гривень і більше.

Великі накопичення. Субсидія не надається тим, у кого на депозиті в банку лежать 100 тисяч гривень і більше. Також в субсидії відмовлять, якщо в сім'ї є новий автомобіль (менше 5 років з дати випуску) або два відносно нових автомобіля (менше 15 років з дати випуску).

Відсутність легальних доходів. Субсидію не призначать тим, хто поставив нулі в графі про доходи і при цьому не працює, не вчиться і не стоїть на біржі з працевлаштування. Також приводом відмовити в субсидії буде формальна відсутність доходу, але при цьому перебування понад 60 днів за кордоном. Норма спрямована на тих, хто виїхав на заробітки і не стосується тих, хто знаходиться на лікуванні, у відрядженні, а також осіб, які виїхали для супроводу дитини.

Фінансова несумлінність. Борги за послуги ЖКГ більше трьох місяців, заборгованість по аліментах більше трьох місяців, неповернення помилково призначеної субсидії.

Нагадаємо, на переоформлення субсидії дається п'ять місяців. Де брати бланки заяв і куди подавати пакет документів, читайте в «ФАКТАХ».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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