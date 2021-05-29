У «Нафтогазі» пояснили, чому не варто чекати зниження ціни на газ в червні

В Україні за станом на червень 2021 року немає підстав для зниження тарифів на газ. Про це заявили в газопостачальній компанії «Нафтогаз України», пише OBOZREVATEL.

«На сьогодні на ринку поки немає передумов для зниження ціни. Про це також говорить ситуація, яка склалася в Європі. Станом на кінець травня 2021 близько 36 млрд куб. м природного газу зберігається в ПСГ Європи, і це тільки 35% наповненості. Це на 37 млрд куб. м менше, ніж в минулому році — станом на кінець травня 2020 року. Незважаючи на незначне зниження (6−7%), високі ціни на природний газ в Європі зберігаються — станом на кінець травня вартість природного газу на європейських хабах досягає 25,4 євро/МВт-година», — повідомили в компанії.

У компанії також зазначили, що очікування щодо зниження ціни на літній період цілком виправдані. У той же час тренд може змінитися через форс-мажорні обставини на ринках.

«На сьогодні на відкритому ринку газу свої цінові пропозиції надають більше 50 постачальників. Клієнт завжди може порівняти і вибрати найбільш вигідну для себе пропозицію, після чого з легкістю змінити постачальника», — зазначають в компанії.

Як писали «ФАКТИ», українці поступово звикають до нових річних тарифів на газ, які були введені усіма постачальниками блакитного палива з 1 травня. Проте 1 травня завершився термін дії режиму ПСО, тобто покладання спеціальних зобов'язань, для підприємств теплокомуненерго. Цей режим дозволяв комунальникам купувати за пільговими цінами газ, який використовується для опалення та гарячого водопостачання. Тепер опалення і гаряча вода для населення можуть подорожчати.

Фото: pixabay.com

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