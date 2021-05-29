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Гроші

Монетизація субсидій: як отримати «живі» гроші

11:30 29 травня 2021
Субсидії

В Україні 1 травня 2021 року остаточно завершився процес монетизації субсидій, який почався ще в 2019 році. Міністерство соціальної політики України оприлюднило детальне офіційне роз'яснення щодо нового механізму призначення та нарахування субсидій на житлово-комунальні послуги.

«Готівку в минулому опалювальному періоді отримували 95% субсідіантов, а 5% (це 160 тисяч домогосподарств) користувалися безготівковою формою, яку адміністрував „Ощадбанк“. Принциповим положенням нових правил призначення субсидій є завершення процесу їх монетизації. Перехід виключно на грошову форму отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг надасть можливість громадянам оперативно управляти залишками коштів після всіх розрахунків, не чекаючи закінчення опалювального сезону», — повідомили у відомстві.

У Мінсоцполітики повідомили, що всі, хто користувався безготівковою субсидією в минулому опалювальному періоді, зможуть отримати відповідні кошти до грудня поточного року. Тим, хто має рахунок в «Ощадбанку», вони надійдуть вже в червні, а хто не має його, повинен відкрити, щоб отримати гроші, зекономлені протягом минулого опалювального періоду, які можна буде використовувати на власні потреби.

Більш докладно про нові правила призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг читайте в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ»: Нові правила отримання субсидії: кому призначать, а кому ні.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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