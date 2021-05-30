Заплатив посадою за непокору «Метінвесту»? ЗМі про звільнення керівника порту «Південний»

Звільнення 28 травня в.о. директора МТП «Южний» Сергія Ковшара може бути пов’язане з нещодавньою ініціативою порту підвищити тариф на перевантаження залізної руди, що викликало обурення серед великих виробників, які назвали його необгрунтованим й звернулися з відкритим листом до ОП, повідомляє інтернет-видання «ZN.UA» з посиланням на «Укррудпром».

За словами Ковшара, він намагався покращити фінансовий стан порту та підвищити його рентабельність.

«Працівники порту обурені звільненням керівника, адже, за їх словами, він мало не перший директор, який дбав не про те, щоб задовільнити інтереси великих бізнес-груп, а про розвиток самого порту. І саме з цим пов’язана ініціатива підвищення тарифів на перевалку руди до ринкового рівня — $ 5,2 за тонну», — пише «ZN.UA».

Як повідомляє видання, у своєму листі до «Метінвесту», який є основним гравцем на ринку залізної руди, Сергій Ковшар наводить обґрунтування свого рішення, що спирається на економічні розрахунки. У ньому, зокрема, він наголошує, що збільшення додаткових робіт з переміщення вантажу групи «Метінвест», додаткове зачищення складських площ для прийому вантажу, залучення додаткової техніки, призводить до збільшення собівартості робіт.

«Вказана ситуація не дозволяє у подальшому застосовувати існуючі ставки перевантаження. Застосування ставки перевантаження у розмірі 5,2 долари дозволить підприємству компенсувати витрати, пов’язані із навантаженням малих партій вантажів, переміщення вантажів на складах та отримати мінімальний рівень рентабельності», — йдеться у листі директора порту до підприємства.

Нагадаємо, останніми роками ставки на переробку руди постійно зменшувалися. Так, під час керівництва Віталія Жуковського (грудень 2016-липень 2018) тариф складав $ 4,1 за тонну руди, за Анатолія Яблуновського (червень 2018 — листопад 2019) — $ 3,9, за Олександра Олійника (листопад 2019 — серпень 2020) — $ 3,4. Сергій Ковшар, який заступив на посаду у серпні 2020 року, тримав цю збиткову ставку. І працював доти, поки не заявив про підвищення ставки на перевалку руди до ринкового рівня — $ 5,2.

Між тим навіть експерти стверджують, що нинішній тариф на перевалку залізорудної сировини — явно занижений. І нинішня кон’юнктура на ринку ЗРС дозволяє підвищувати ставку на переробку. Адже світові ціни на руду досягли історичного максимуму — понад $ 200 за тонну.

«Доведення тарифу на перевалку руди до ринкових світових показників дозволило б вирішити чимало проблем порту. У виграші було б і саме підприємство, і Одеський регіон, і державний бюджет, куди йдуть відрахування. По суті, таке підвищення невигідне лише одній стороні — групі «Метінвест», — говориться в публікації.

Нагадаємо, Мінфін ініціював законопроєкт щодо підвищення ренти за видобування руди. Ймовірно, його просування та прийняття будуть блокуватися зацікавленими особами так само, як і спроби підвищити тариф на перевантаження ЗРС.

Проблема в тому, що українській бізнес занадто впливає на українські держпідприємства, надра, галузі економіки. Вочевидь, найбільш ефективний шлях врятувати їх — віддати у концесію за ринковою вартістю. Це може стати реальним кроком до мінімізації впливу великого бізнесу на національну економіку.

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