Наказ про заборону старих вагонів: ЗМІ з'ясовували, чому Мін'юст відмовився реєструвати

Міністерство юстиції не погодило наказ Мінінфраструктури про обмеження термінів експлуатації вагонів, а у лобістів ввезення старих вагонів з'явилися нові можливості для сумнівного імпорту вживаного рухомого складу на територію України. Про це пише видання «Дело».

«Тривалі переговори учасників ринку з регулятором і УЗ привели до появи спочатку повного прямої заборони на ввезення вагонів з боку Кабміну, а потім — до проєкту наказу Мінінфраструктури „Про затвердження порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті“, де розписані граничні терміни експлуатації для різних типів вагонів. Крім того, документом встановлено правила проведення капремонтів — їх повинні проводити вагоноремонтні підприємства України», — йдеться в публікації.

29 травня агентство «РБК-Україна» повідомило про повернення Мін'юстом наказу Мінінфраструктури, документ повинен бути скасований.

«А якщо відомство Олександра Кубракова все ще хоче вирішити проблему, то проєкт документа потрібно розробляти заново і знову погоджувати з усіма зацікавленими сторонами», — пише «Дело».

У публікації наголошується, що фактично такий стан справ зводить до нуля всі домовленості і компроміси, досягнуті на ринку.

«В оточенні міністра стверджують, що таким чином він спробує вступити в переговори про коригування документа в інтересах великих промислових груп. Вони є найбільшими вантажовідправниками і найбільше зацікавлені в наявності на ринку дешевих вагонів, незалежно від їх віку, небезпеки експлуатації і руйнівного впливу на інфраструктуру. Інтереси таких відправників перетинаються з інтересами власників таких вагонів», — йдеться в публікації «Дело».

Однак, нагадує автор, найбільш скандальним стало ввезення вагонів в обхід прямої заборони Кабміну компанією з дуже заплутаною «біографією» — ТОВ «Альфаро», до якої може мати відношення один з членів наглядової ради «Укрзалізниці» Адомас Аудіцкас.

У квітні 2021 року Госбюро розслідувань і Нацполіція проводили обшуки в «Укрзалізниці», низці компаній, які брали участь в схемі незаконного постачання старих вагонів з Росії. Крім того, обшуки проводили і в офісі у Адомаса Аудіцкаса, який, імовірно, міг бути одним з координаторів схеми з боку УЗ.

«Подальше блокування та скасування наказу Мінінфраструктури вигідні і великим вантажовідправникам, і „Укрзалізниці“, і учасникам різних схем, які збираються і надалі „накачувати“ український ринок металобрухтом під виглядом вантажних вагонів», — вважає автор матеріалу.

Він передбачає, що у відомства Дениса Малюськи може бути кілька причин для скасування наказу.

«Перша — «запрошення до переговорів» всіх зацікавлених сторін і спроба виграти час. Друга — догодити кому-небудь конкретному з пулу бенефіціарів блокування. Третя — бажання допомогти «друзям-реформаторам», які стоять за схемою «Альфаро», — наголошується в публікації видання «Дело».

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