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Гроші

Перерахунок пенсії з 1 червня: кого торкнуться зміни

13:47 31 травня 2021
гроші

З 1 червня в Україні перерахують пенсії тим людям, які оформили соцвиплати до 1 березня 2019 року, але продовжують працювати. Про це в матеріалі «ФАКТІВ» «Пенсії, ціна на газ, податкові борги й заборона на розпізнавання осіб: які зміни очікуються з 1 червня».

Такий перерахунок, передбачений Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», планувалося зробити ще 1 квітня.

Через зміни в законодавстві, перерахунок буде зроблений «заднім числом» — розмір пенсії переглянуть з 1 квітня та виплатять різницю. Його проведуть автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

За інформацією міністра соцполітики Марини Лазебної, наступне підвищення пенсій планується 1 липня.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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