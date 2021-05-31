Підвищення тарифу на перевалку руди на 30% не стане збитковим для великих гравців ринку, оскільки з урахуванням істотного подорожчання ЗРС на світовому ринку її виробники отримують надприбутки. Таку думку висловив експерт транспортної галузі Олександр Захаров, коментуючи підняття портами вартості перевалки залізорудних вантажів до ринкового рівня.

«Скільки у нас коштує тонна руди? Близько 200 доларів. Перевалка — $ 5,20 за тонну. А для „Метінвесту“ — $ 3,40. Якщо підняти на 30% - буде трохи більше 4,5 долара за тонну. Наскільки це суттєво для виробників ЗРС при тому, що зараз вони отримують надприбутки в зв'язку з підвищеним попитом і ціною на руду в світі? Не суттєво. І те, що вони зараз заявляють, що все завалиться, будуть якісь збитки — неправда це все … Вони викачують надра України і перевалюють їх в Китай, заробляючи мільярди», — заявив експерт.

На його думку, порти мають повне право підвищувати ставки на перевалку залізної руди, оскільки це підвищить їхню рентабельність і модернізацію. Захаров також назвав маніпулятивними заяви експертів, які вважають, що ситуація з підвищенням тарифу нібито призведе до відмови від діючих контрактів, падіння доходів самих портів та інших транспортних сфер, включаючи УЗ; до повної здачі позицій на світовому ринку іноземним конкурентам.

Засновниця «Ліги антітраста», ексдержуповноважена Антимонопольного комітету України Агия Загребельського, зазначила, що рішення українських портів підняти тарифи на перевалку залізної руди пов'язані з економічними показниками і не носять ознак змови проти основних гравців ринку.

Нагадаємо, ВР вже вивчає проєкт закону про впровадження прогресивної шкали оподаткування на видобуток руди, а гарант уже висловив повну готовність підтримати цю ініціативу.

За словами Зеленського, надра України належать народу. «Вважаю збільшення податку на залізну руду однією з найважливіших податкових реформ», — заявив він під час пресконференції.

Фото з Facebook-сторінки ДП «МТП «Южний»

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