У Вінниці з 1 червня вдвічі подорожчає проїзд у маршрутках

З початку літа в деяких обласних центрах України дорожчає проїзд у громадському транспорті. Зокрема, у Вінниці вартість поїздки в маршрутках збільшується вдвічі. Про це повідомляється в матеріалі «ФАКТІВ».

З вівторка, 1 червня, вартість проїзду в маршрутних таксі Вінниці складе 10 грн, а вночі — 12 грн. До цього вона була 5−6 грн, в нічний час — 8 грн.

В кінці травня подорожчав також проїзд у громадському транспорті Львова — з 6−7 грн до 10 грн. Але є можливість заощадити — квитки на трамваї та тролейбуси продаються в кіосках зі знижкою. Це стосується також студентів.

Готується подорожчання проїзду й у Полтаві. А в Кривому Розі володарі «картки криворіжця» вже місяць як безкоштовно їздять у комунальному транспорті. Для гостей міста поїздка обходиться у 2,5 грн.

Нагадаємо, українцям загрожує чергове подорожчання комунальних послуг.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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