Бойкот скасовується: скільки бензину Білорусь поставить в Україну

Наприкінці минулого тижня на вітчизняному ринку пального спостерігалося збентеження після повідомлення про можливе скорочення поставок бензину з Білорусі. Однак уже в понеділок, 31 травня, стало відомо, що про повне припинення поставок білоруського бензину А-95 мова вже не йде. Хоча обсяги імпорту суттєво скоротяться. Що ж відбувається на українському ринку пального через міжнародний конфлікт з Білоруссю після піратського захоплення режимом Лукашенка ірландського літака в повітряному просторі країни?

Нагадаємо, що в п'ятницю, 28 травня, з'явилася інформація, що Білоруська нафтова компанія (БНК) не підтверджує номінації на поставки в Україну бензину А-95 на червень. При цьому поставки бензину марки А-92 передбачені в повному обсязі, згідно з раніше укладеними контрактами. Як повідомив порталу enkorr на умовах анонімності представник української компанії-імпортера, причини відмови у відвантаженні білорусами бензину А-95 не відомі. У зв'язку з цим багато хто з експертів попередили про можливість тимчасового дефіциту бензину на українських АЗС. Адже сьогодні частка білоруського бензину А-95 становить близько половини вітчизняного роздрібного ринку.

— Одразу хочу відзначити, що зараз в Україні достатні запаси пального і перебої можуть виникнути ближче до середини червня, — розповів «ФАКТАМ» директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. — І якщо навіть вони виникнуть, то триватимуть не більше тижня-двох. Але я сподіваюся, що браку бензину і зовсім не буде, якщо зараз імпортери та українські НПЗ швидко переорієнтуються.

Ажіотаж у ЗМІ щодо можливого скорочення або навіть зупинки поставок білоруського пального, в першу чергу налякав самих білорусів. Адже Україна є головним покупцем білоруських нафтопродуктів. Особливо це актуально в світлі санкцій, які вводяться західними країнами стосовно Білорусі. Зокрема, Міністерство фінансів США підтвердило, що з 3 червня відновить дію санкцій щодо компаній «Білоруський нафтовий торговий дім», «Белнефтехим» та її американської філії через інцидент з літаком компанії Ryanair 23 травня.

Мабуть тому ще ввечері п'ятниці, 28 травня, заступник генерального директора компанії «БНК-Україна» Сергій Мельников заявив, що Білоруська нафтова компанія не видавала жодних заборон на поставку бензинів марки А-95 та інших видів пального до України. «Річ у тому, що номінація пального А-95 для українських контрагентів на червень відбувається до 5 числа місяця постачань, — повідомив Сергій Мельников. — Тобто бити тривогу передчасно, і до 5 червня часу ще багато», — зазначив він.

І ось у понеділок, 31 травня, стало відомо, що у червні Білоруська нафтова компанія таки поставить в Україну близько 10 тисяч тонн бензину марки А-95. Варто нагадати, що нормативний обсяг поставок білоруського бензину становить 55 тисяч тонн на місяць. Скорочення обсягу пояснюється початком з 1 червня планового ремонту на Мозирському НПЗ. Однак експерти вважають, що Україна зможе легко замістити відсутні обсяги з інших джерел.

Варто нагадати, що 14 травня Кабінет міністрів України несподівано прийняв постанову, якою ввів державне регулювання цін на пальне. Зокрема, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального не вище 7 грн за літр та бензину — не вище 5 грн за літр. Щоправда, держрегулювання не поширюється на бензини преміальних марок. В результаті вартість літра пального на деяких АЗС знизилася на 1−2 грн.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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