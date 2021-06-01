Експерт назвав ФДМУ корупційною структурою, діяльність якої розслідують НАБУ та САП

Показник діяльності поточного голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитра Сенниченка — це масові обанкручення держпідприємств, що є ознакою цілеспрямованої політики знищення державної власності. Таку думку висловив аналітик консалтингової компанії SV Development, яка спеціалізується на ринку нерухомості, Сергій Костецький.

«Якщо є масові показники банкрутування державних підприємств — це є ознакою цілеспрямованої політики знищення державної власності. Держава від цього нічого отримувати не буде. Розумієте, Фонд державного майна — це така корупційна структура, що по них і НАБУ працює, і САП, і всі силові структури. А результатів від цього немає», — заявив експерт.

На думку Сергія Костецького, головна проблема полягає в тому, що керівництво ФДМУ відчуває недоторканість.

«Головна штука цього ФДМУ полягає у тому, що вони „недоторкані“ перед діями правоохоронців та антикорупційних органів. Той же Сенниченко — ну хто він такий?.. Так само, як і високопосадовці в інших державних структурах — його призначили, і він повинен робити те, що йому скажуть…» — переконаний аналітик консалтингової компанії SV Development.

Він висловив думку, що попри декларативну прозорість приватизаційних процесів, «будь-який тендер з продажу державної власності уже під когось зроблений».

Нагадаємо, з середини 2019 року Фонд держмайна України очолює Дмитро Сенниченко. 19 травня 2021 року Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики визнав роботу керівництва ФДМУ в 2019—2021 роках незадовільною.

Як повідомляла «Економічна правда», ще в 2020 році парламентарі висловлювали незадоволення діяльністю Сенниченка та навіть почали збір підписів за його відставку з посади голови ФДМУ. Тоді нардеп від «Слуги народу» Андрій Холодов зазначав, що проти керівника Фонду нібито відкриті кримінальні провадження, а за інформацією Рахункової палати Держбюджет недоотримав 420 млн грн доходів від господарських товариств, корпоративними правами яких управляє Фонд держмайна.





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