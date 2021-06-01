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Гроші

Відкриття ринку землі: хто і як визначить ціну вашої ділянки

11:16 1 червня 2021
земля

Після того, як з 1 липня відкриється ринок землі, найважливішим питанням стане ціна на ділянки. Є певні чинники, які потрібно буде враховувати при виставленні ціни. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів керуючий партнер юридичної компанії Winner Ігор Ясько.

«Ціна землі буде формуватися за домовленістю сторін, але до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок, виділених раніше в якості паїв, не може бути менше їх нормативної грошової оцінки», — пояснив юрист.

Як уточнив Ясько, нормативну оцінку вартості землі буде проводити Держгеокадастр, а залежати ціна буде від грунту, кліматичної зони, розташування ділянки.

«У Держгеокадастрі обіцяють створити відкриту базу даних з усією інформацією з нормативної грошової оцінки земель в різних регіонах», — обіцяє юрист.

Нагадаємо, раніше юрист роз'яснив, як можна буде продати ділянку, раніше віддану в оренду агрохолдингу.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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