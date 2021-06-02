Курси долара та євро знову пішли вниз: чого чекати найближчим часом

Друга половина травня стала успішною для гривні, попри побоювання експертів. Причому міцнішає гривня по відношенню як до американської, так і до європейської валюти. Протягом тижня, з 26 травня, долар подешевшав на 2 копійки, а євро — на 13 копійок. У середу, 2 червня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,44 грн за долар і 33,53 грн за євро. На готівковому валютному ринку курс гривні також виріс на 3−7 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,33 грн, купити — по 27,51 грн; євро — здати по 33,25 грн, купити — по 33,60 грн. На найближчий тиждень експерти прогнозують подальше зміцнення національної валюти.

«За минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано, курс НБУ, що запізнюється, ще ріс, на інших сегментах ринку долар знизився на 0,1−0,2%, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс лише на копійку, до 27,44 грн. Попит і пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 27,49−27,51 грн до 27,43−27,45 грн (-0,2%). Середні курси покупки та продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,37−27,55 грн до 27,35−27,52 грн (-0,1%). При цьому різниця між середнім продажем і середньою покупкою скоротилася з 0,7% до 0,6%.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3−27,5 грн", — вважає Вадим Іосуб.

На зміцнення української валюти впливає і позитивна ситуація на зовнішніх ринках.



«Курс гривні у середу, 2 червня, підвищився до рівня 27,42 грн за долар після публікації даних НБУ про позитивне сальдо платіжного балансу України, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Так, згідно з інформацією регулятора, профіцит зведеного платіжного балансу у квітні 2021 року склав 795 млн доларів (+ 11% до квітня 2020 року). Станом на 1 травня обсяг міжнародних резервів становив 28 млрд доларів. Крім того, Нацбанк вказав на поліпшення настроїв бізнесу в травні та відзначив зростання обсягів грошових переказів трудових мігрантів в Україну з-за кордону. Зокрема, у квітні вони завели в країну 1,09 млрд доларів, що на 26,4% більше, ніж у березні, а всього за 4 місяці отримано 4 млрд доларів.

На світових ринках відновилося зростання цін сировинних товарів, вартість ф'ючерсів на кукурудзу і пшеницю піднялася на 4,8%, що на тлі очікувань високих врожаїв формує хороші перспективи для припливу валютного виторгу аграріїв. Негативним фактором виступає пасивність нерезидентів, а також низький попит на гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). На ринку було залучено менше коштів (6 млрд грн і 359 млн доларів), ніж необхідно виплатити найближчими днями (11,3 млрд грн і 806 млн доларів). Також, ймовірно, у червні нерезиденти почнуть скуповувати валюту під дивіденди.

На тлі переважання позитивних чинників гривня може зміцнитися до позначки 27,4 грн за долар", — прогнозує Андрій Шевчишин.

Хоча є думка, що вартість долара і євро найближчими днями відновить зростання.

«У вівторок, 1 червня, курс долара США до гривні продовжив знижуватися, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — НБУ на ринок не виходив. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 27,45 грн, єдина європейська валюта до гривні зміцнилася до позначки 33,59.

1 червня активність на міжбанку була помітно вище, ніж 31 травня. На ринку з'явилися основні гравці після вихідного у США. Ділова активність після закінчення весняного часткового локдауну поступово відновлюється.

1 червня відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП. Ринку були запропоновані бонди в гривнях з термінами погашення в 3, 12, 18, 24 і 36 місяців, а також 12 та 24 місяці — у доларах США. Їх середньозважена дохідність істотно не змінилася. До держбюджету було залучено 15,86 млрд грн.

Тим часом 31 травня Україна вперше провела виплати по ВВП-варантам, які вона випустила під час реструктуризації зовнішнього боргу у 2015 році. Сума перерахування склала 40,75 млн доларів. Обсяг погашення «прив'язаний» до темпів зростання ВВП України, тому для держави було б корисним викупити ці папери з ринку. У 2020 році Мінфін купив 11% емітованих ВВП-варантів. Курс цих паперів зростає з середини квітня і вже досяг 111,13% від номінальної вартості.

Ймовірно, що до кінця поточного тижня по долару до гривні відновиться зростання до рівня 27,65 грн. Євро, судячи з усього, зміцниться до позначки 33,65 грн", — вважає Андрій Гойлов.

Варто відзначити, що деякі експерти очікували зниження курсу гривні на тлі загрози виникнення дефіциту бензину на українських автозаправках. Однак ситуація з постачанням білоруського пального в Україні прояснилася. У червні обсяги постачання бензину А-95 дійсно скоротяться через ремонт на Мозирському НПЗ. Але про припинення постачання мова не йде, а відсутні обсяги будуть компенсовані шляхом збільшення виробництва всередині країни та постачання з інших джерел.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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