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Гроші

Кабмін прогнозує курс 28−29 гривень за долар на найближчі три роки, — Шмигаль

16:03 2 червня 2021
долари

В Україні, де долар США утримується на рівні «27+» гривень, його курс може вирости.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відзначаючи, що наша країна запроваджуватиме середньострокове бюджетне планування.

«Цього тижня уряд затвердив два дуже важливі документи. Прогноз економічного і соціального розвитку на 2022−2024 роки та бюджетну декларацію на 2022−2024 роки. У цих документах люди зможуть побачити у перспективі трьох років, на що саме підуть їхні податки», — заявив прем'єр.

Зокрема, він заявив, що «буде забезпечена макроекономічна стабільність» і що «курс долара очікується у коридорі 28−29 гривень».

Денис Шмигаль зазначає, що дефіцит бюджету скоротиться майже у два рази і з 2023 року «повернеться до планових трьох відсотків». У тому ж році Україна, за його словами, «може вийти на стійкий тренд зростання економіки фактично на п'ять відсотків щорічно».

Про те, що курси долара та євро пішли вниз і те, чого очікувати найближчим часом на валютному ринку, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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