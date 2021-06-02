Отримання пенсії на картку: в Кабміні озвучили дату переходу

В Україні, де уряд планував з осені поточного року перевести більшість пенсіонерів на отримання пенсій через банк, як і отримувачів соціальної допомоги, вирішили поки що відмовитися від примусового переводу.

Як повідомляють в «Укрпошті», поточний порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через «Укрпошту» збережуть, як мінімум до 1 січня 2023 року.

«Основна причина, через яку ініціативу відклали на два роки, — неготовність банківської інфраструктури і систематичне закриття банківських відділень. Наразі банкомати наявні лише у 4% міст України, що значить, що 13 млн українців не мають доступу, а відтак і можливості користуватися банківськими послугами», — йдеться у повідомленні.

В компанії нагадали, що подати заяву до ПФУ щодо зміни способу отримання пенсії можна особисто, або відправивши пакет документів поштою. Також діє гаряча лінія «Укрпошти», куди пенсіонери можуть звертатися у разі, якщо їм відмовили у переведенні отримання пенсії через Укрпошту. Залишити заявку можна за телефоном +38 (044) 354-52-73 або надіслати електронним листом на адресу [email protected]

Нагадаємо, що раніше в уряді заявляли, що перехід на отримання пенсій з готівковою на карткову форму повинен відбуватися поступово, реалізовуватися як право людей, а не обов'язок. Зокрема, у постанові, яка була схвалена 26 травня поточного року, йшлось про те, що Пенсійному фонду України доручили провести конкурс для вибору організацій, які здійснюватиме починаючи з 1 січня 2023 року виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України.

У тій же постанові йшлося, що уповноважений банк зобов’язаний забезпечити за бажанням одержувача видачу належних йому сум пенсії та грошової допомоги як безпосередньо у банку, так і з доставкою одержувачу додому у зручний для нього час, і що для забезпечення доставки пенсій та грошової допомоги додому одержувачу уповноважений банк на договірних засадах може залучати операторів поштового зв’язку, комунальні установи/заклади надання соціальних послуг, соціальної підтримки (обслуговування).

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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