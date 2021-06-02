Експерт про тарифи: підстав для зростання цін на тепло та гарячу воду немає

Кризу в галузі теплокомуненерго вдасться подолати вже до початку наступного опалювального сезону. Адже ціна газу 7,42 грн за кубометр — економічно-обґрунтована та вигідна для підприємств ТКЕ, а також ОСББ. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, передает «РБК-Україна».

«Запропоновані „Нафтогазу“ угоди та ціна для виробників теплової енергії та гарячого водопостачання забезпечують баланс інтересів. Тому що вони вигідні і споживачам, і тепловикам, і виробникам природного газу. Ціна 7,42 грн за кубометр повністю відповідає домовленостям, досягнутим на нараді в Офісі президента 21 травня», — наголосив Омельченко.

Зокрема, як нагадує експерт, пропозиція «Нафтогазу» для ТКЕ та ОСББ уже враховує ПДВ і на 40% нижча поточних спотових цін на українському ринку: «Вони наразі перевищують 12 грн за кубометр». При цьому запропоновані угоди не передбачають передоплати. За його словами, тепловики мають сплачувати кошти лише по факту споживання — це було одним із прохань підприємств ТКЕ на нараді в Офісі президента й дозволить їм побудувати ефективну роботу підприємств навіть без підняття тарифів на тепло та гарячу воду.

«Запропонована „Нафтогазом“ ціна 7,42 грн за кубометр нижча за „газову складову“, яка вже врахована в тарифах ТКЕ на відпуск тепла для населення. Тобто, жодних підстав для зростання тарифів для населення немає. Запропоновані умови є унікальними та абсолютно комфортними — жоден приватний постачальник на ринку не пропонує ТКЕ нічого подібного», — переконаний експерт Центру економічного відновлення Дмитро Романовський.

Тому інформація про начебто завищену ціну газу для ТКЕ не відповідає дійсності та є маніпулятивною, вважає фахівець: «Наприклад, до ціни 7,42 не коректно додавати витрати на транспортування ГТС».

Романовський нагадав, що тариф «Оператора ГТС України», який не входить у ціну 7,42 грн, не залежить від «Нафтогазу», бо вартість транспортування ГТС встановлює профільний регулятор — НКРЕКП.

«Тому намагання «вписати» до ціни «Нафтогазу» тариф ОГТСУ на транспортування газу є грубою маніпуляцією. Адже відомо, що за підсумками анбандлінгу ОГТСУ повністю відділено від «Нафтогазу», — сказав Романовський.

Нагадаємо, 20 травня припинив дію механізм спеціальних зобов’язань на ринку газу (ПСО) і всі підприємства ТКЕ мають можливість вільно обирати будь-якого постачальника на ринку.

Із червня «Нафтогаз» запропонував підприємствам ТКЕ спеціальні умови — трирічні контракти з фіксованим тарифом і без передоплати. Ціна першого року — 7 грн 42 коп. за кубометр (з ПДВ, але без врахування тарифу оператора газотранспортної системи). Така ціна діятиме наступні 13 місяців. Багато міст, зокрема міст-мільйонників (Київ, Харків), вже уклали нові угоди й зможуть вчасно розпочати опалювальний сезон.

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