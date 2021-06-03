Ціни на дизпаливо та бензин зростуть: Кабмін вніс зміни

В Україні виросте ціна бензину та дизельного палива. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабміну у середу, 2 червня.

Тепер ціну розраховуватимуть на підставі ряду витрат, офіційного курсу валют й суми митних платежів, йдеться в пояснювальній записці до постанови, передає «24 канал».

Гранична ціна на 1 літр дизпалива виросте на 0,62 гривні, на літр бензину — 0,56 гривні.

Згідно зі змінами, середню вартість дизельного палива й бензину Міністерство економіки тепер визначає на підставі розрахунків «Нафтогазу».

На червень Мінекономіки збільшило ціни на бензин на 8 копійок за літр, вартість дизпалива збільшилася на 2 копійки за літр.

Згідно з новими даними, літра бензину коштуватиме 24,92 гривні, літр дизпалива — 20,91 гривні.

Нагадаємо, 14 травня Кабмін ввів державне регулювання цін на паливо. Зокрема, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр та бензину — не вище 5 грн за літр. Після цього 17 травня ціни на АЗС різко знизилися. Зокрема, кілька великих мереж АЗС опустили ціни на бензин А-95 на 1 — 2 гривні. Але в цій постанові логістичні та інші витрати при розрахунку середньої вартості палива не враховували.

У червні на українських заправках експерти прогнозують дефіцит бензину. Детально про це в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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