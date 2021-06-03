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«Столичний» заявив про припинення роботи для укладення нових договорів з орендарями, — ЗМІ

11:24 3 червня 2021
ринок Столичний

Адміністрація ринку «Столичний» повідомила про припинення роботи ринку для укладення нових договорів оренди та оплати орендарями комунальних послуг. Про це пише «Апостроф», посилаючись на офіційні канали підприємства.

«На сьогодні нерухоме майно (павільйони) ринку «Столичний» належить двом юридичним особам — компанії «ОІЛСІ» та компанії «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний», — написав «Апостроф».

У коментарі сайту «Апостроф» директор ринку Сергій Головня повідомив, що протягом останніх місяців ринок незаконно контролювався представниками «єнакіївського» кримінального угруповання на чолі з Олександром Стельмахом, який зараз перебуває в міжнародному розшуку, і Рустемом Абдукадировим, щодо якого порушено кримінальну справу № 12 020 100 000 000 460 від 18.05.2020 за фактами доведення ринку до банкрутства, перевищення повноважень і шахрайства.

«За даними власників ринку, ці особи досі роблять спроби перешкоджати законній господарській діяльності ринку шляхом захоплення адміністративних приміщень та залякування працівників підприємства», — наголошується в коментарі.

Як сказав Головня, за фактом протидії законній господарській діяльності компанії «ОІЛСІ» та компанії «РСГП «Столичний» відкрито кримінальне провадження.

Сергій Головня підкреслив, що розраховує на адекватну позицію правоохоронних органів і забезпечення безпечних умов для діяльності власників, орендарів і покупців.

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