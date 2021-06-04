Як українці можуть змінити постачальника електроенергії: поради юриста

Останнім часом на енергетичному ринку України відбуваються суттєві зміни. З 1 травня всі домогосподарства, які використовують природний газ, автоматично перевели на нові, річні тарифи. Крім того, уряд припинив дію режиму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку газу щодо поставок блакитного палива підприємствам теплокомуненерго. В той же час режим ПСО для постачальників електричної енергії поки діє, як мінімум до 1 липня. Але в уряді не виключають, що ринок електроенергії може повністю перейти на ринкові відносини зі споживачами, що призведе до зростання тарифів. Крім того, у різних регіонах та у різних продавців тарифи будуть відрізнятись. Проте споживачі мають право змінити постачальника. Про те, як громадяни та підприємці можуть змінити постачальника електричної енергії, «ФАКТАМ» розповів радник Юридичної групи LCF, керівник практики енергетики та природних ресурсів Іван Бондарчук.

— Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», споживач має право змінювати електропостачальника і таке право не може бути обмеженим. Навіть наявність заборгованості за електроенергію не є перепоною для цього. Для цього споживачу необхідно обрати нового постачальника та укласти з ним договір у письмовій формі або подати заяву про приєднання до договору, яка містить інформацію про персональні дані, точки та вузли комерційного обліку, так звані EIC коди, тощо.

Після цього протягом 21 дня триватиме перехідний період зміни постачальника. Новий постачальник у комунікації з відповідним оператором системи передачі забезпечить внесення змін у реєстри комерційного обліку. Під час зміни електропостачальника відбувається звірка взаєморозрахунків з попереднім постачальником. У випадку наявності заборгованості сторони мають врегулювати питання протягом 5 робочих днів.

З огляду на це, зміна постачальника електроенергії сама по собі не є надто обтяжливою для споживача. У випадку зваженого та розумного підходу вона дозволяє значно скоротити витрати на електроенергію або отримати більш гнучкі умови договору, наприклад щодо строків розрахунків, або більш клієнто-орієнтований сервіс з боку постачальника.

— Чи є якісь нюанси при зміні постачальника електричної енергії?

— Наразі зміна постачальника не має жодного сенсу для побутових споживачів. Їх постачальники універсальних послуг, що діють в кожній області, пропонують знижені тарифи для населення завдяки участі у програмі ПСО, запровадженій урядом. Незалежні постачальники не в змозі надати аналогічні за ціною пропозиції.

Щодо непобутових споживачів, тобто бізнесу, рекомендуємо врахувати два основні нюанси.

По-перше, до укладення договору з новим постачальником проаналізуйте чинний договір щодо наявності санкцій за його дострокове розірвання. Часто такі штрафи можуть повністю нівелювати вигоди від нової угоди.

По-друге, завжди звертайте увагу не лише на текст договору (він зазвичай не відрізняється від стандартної форми, затвердженої регулятором), а й на умови комерційної пропозиції, що є додатком до договору. Саме в ній, як правило, визначені найбільш важливі умови — формула розрахунку ціни, строки оплати та штрафні санкції.

По-третє, ретельно аналізуйте потенційних партнерів. Найважливіша якість постачальника — його надійність. Тож перевірте наявність ліцензії, історію ринкових операцій, відсутність суттєвих порушень. Також зверніть увагу на обґрунтованість ціни: за виключенням рідкісних випадків, вона не може бути нижчою, ніж на електронних майданчиках ринку «на добу наперед», — це організований сегмент ринку, на якому визначається середня собівартість електричної енергії, — підсумував Іван Бондарчук.

Варто нагадати, що у Міненерго вважають, що реальна вартість електрики становить 2,6−4 гривні за кВт-год, в залежності від регіону й тарифів на розподіл і транспортування.

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