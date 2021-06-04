У липні близько мільйона українців отримають проіндексовані пенсії. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебная.

«Другий рік поспіль уряд забезпечує індексацію пенсій. З 1 березня пенсії проіндексовані для 8 млн пенсіонерів на 11%. У липні буде проведена індексація пенсій для ще 1 млн пенсіонерів, яким пенсія призначена в 2018—2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються в мінімальному розмірі «, — сказала Лазебная.

Виходить, що з урахуванням «березневих» виплат підвищення цього року отримають 10,5 млн пенсіонерів.

Пенсійний фонд України також перерахував пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня. У червні, крім перерахованої пенсії, буде виплачена доплата за квітень і травень 2021 року. Перераховано пенсії 633 тисячам пенсіонерів, — 313 тисячам пыдвищені. Середній розмір підвищення склав 193,32 гривні.

Раніше Кабмін назвав дату переходу на отримання пенсії на картку.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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