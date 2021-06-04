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Суд заарештував майно ставленика «єнакіївської мафії» Стельмаха на ринку «Столичний», — ЗМІ

13:36 4 червня 2021
ринок Столичний

У четвер, 3 червня, Шевченківський районний суд виніс рішення про арешт майна Олександра Стельмаха, який є номінальним власником ринку «Столичний» і, за даними ЗМІ, діє в інтересах так званої «єнакіївської мафії». Про це пише «Апостроф» з посиланням на джерела у суді.

За даними джерел «Апострофа», саме Стельмах перетворив один з найбільших сільськогосподарських ринків України на базу «єнакіївських тітушок», що незаконно збирали з підприємців необліковані готівкові кошти, які надалі нібито спрямовували на фінансування терористів на сході країни.

Наразі Олександру Стельмаху вже вручено підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном. Йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Сам він переховується від слідства та перебуває в міжнародному розшуку.


Завдяки цьому рішенню з'явились підстави вважати, що звільнення ринку «Столичний» від представників «єнакіївської мафії» пришвидшиться, а згодом його повноцінна робота у законному полі буде відновлена.

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