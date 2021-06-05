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Без «єнакіївської мафії» та спортивних молодиків: ринок «Столичний» відновив роботу

20:02 5 червня 2021
ринок
Володимир ДОБРОВ, спеціально для ФАКТІВ

У суботу, 5 червня, ринок «Столичний» відновив свою роботу, вхідні ворота працюють, а охорона пропускає торговців й покупців. Однак два дні тому група людей спортивного типу намагалася перешкодити роботі законних власників та забарикадувалася в адміністративній будівлі павільйону ринку А2. Про це йдеться в сюжеті «Апостроф TV».



Торговці пропонують звичний асортимент товарів та висловлюють невдоволення через дезінформацію, яка поширювалася у деяких ЗМІ.

«Торгівля не така, як в інші вихідні дні, як завжди, але люди ходять. Все добре, все на базарі є. Підприємці приїжджають. Все свіже, все класне, ми покупців чекаємо. Єдиний павільйон, який не приймає сьогодні торговців і покупців — А2, в якому у четвер хуліганили молодчики. Приміщення охороняють правоохоронці» — розповіла в сюжеті продавець ринку «Столичний».



Зараз законні власники — ТОВ «ОІЛСІ» та компанія «Ринок сільськогосподарської продукції «Столичний», — відновили роботу ринку у звичайному режимі. За словами комерційного директора ринку «Столичний» В'ячеслава Забєліна, у найближчих планах ринку — повноцінне відновлення роботи павільйону «Сири-ковбаси», добудова павільйону «Квіти», а також введення в дію митного терміналу.

«На сьогоднішній день роботу ринку вже повністю відновлено. В обмеженому режимі працює тільки павільйон „Овочі-фрукти“. У найближчих планах — відновлення павільйону „Сири-ковбаси“, це близько 5 тис. кв. метрів додаткових професійних торгових площ. Також на порядку денному добудова квіткового павільйону площею 6 тис. кв метрів. Крім того, планується розширення торгових місць для селян. Також в стратегічних планах запуск митного терміналу. Запрошуємо фермерів до співпраці», — зазначив комерційний директор ринку.

Нагадаємо, вранці 3 червня на оптовому ринку сільськогосподарської продукції «Столичний» лунали вибухи петард, потім виявилося, що в адміністративній будівлі ринку забарикадувалися більше 30 людей спортивного типу та заблокували його роботу.

На думку дирекції ринку, в приміщення адміністрації проникли люди, що мають відношення до «єнакіївської» злочинної групи, пов'язаної з найближчим оточенням президента-втікача Януковича. Один з представників колишніх власників ринку Олександр Стельмах оголошений у міжнародний розшук, а щодо другого — Рустема Абдукадирова, — порушено справу про шахрайство.

У той же час, як повідомив «Апостроф TV» у своему сюжеті, Анатолій Шарій та ряд проросійських блогерів й ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію про нібито рейдерське захоплення ринку.

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