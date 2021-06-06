За третю дитину — 150 тисяч гривень: «слуги» придумали, як збільшити народжуваність в Україні

Після ініціативи Кабміну України про збільшення розміру виплати при народженні дитини до 50 тисяч в парламент було внесено альтернативний проект Закону № 5585−1, який передбачає, зокрема, виплати за третю і кожну наступну дитину в розмірі 150 тисяч гривень.

Його авторами виступила група народних депутатів, більшість з яких належать до партії «Слуга народу». Серед них — Данило Гетманцев, Ірина Аллахвердієва, Максим Бужанський, Сергій Кузьміних та інші.

Зокрема, законопроектом пропонується виплачувати допомогу при народженні дитини в залежності від кількості дітей в сім'ї:

• при народженні першої дитини — 50 тис. грн;

• на другу дитину — 100 тис. грн;

• на третю і кожну наступну дитину — 150 тис. грн.

Виплату пропонується здійснювати одноразово у фіксованій сумі при народженні першої дитини — 15 тисяч гривень, при народженні другої дитини — 30 тисяч гривень, при народженні третьої і кожної наступної дитини — 45 тисяч гривень. Решта суми буде виплачуватися протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Автори законопроекту вважають, що таке підвищення буде стимулом для збільшення народжуваності дітей.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні в черговий раз на законодавчому рівні затвердили рішення про видачу молодим батькам бебі-боксів — Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» підписав президент Володимир Зеленський.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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