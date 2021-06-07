Заборона пластикових пакетів: до чого готуватися українцям

Невдовзі звичні для українців безкоштовні одноразові пластикові пакети зникнуть з магазинів. Верховна Рада за прикладом європейських країн законодавчо заборонила використання пластикових пакетів. Хоча поки що заборонені далеко не всі пакети та їм пропонується альтернатива. Давайте з’ясуємо, що на нас чекає з 1 січня 2022 року.

За безкоштовне розповсюдження заборонених пакетів магазин заплатить штраф від 8 500 до 17 000 гривень

Парламент ухвалив Закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України». За задумом його авторів, закон спрямований на зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану навколишнього природного середовища та благоустрою територій.

Як заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський, таке рішення ухвалене для запобігання негативному впливу пластику на довкілля та здоров’я людей. Адже в Україні переробляється менше 1% поліетиленових пакетів, решта потрапляє на сміттєзвалища, забруднює ґрунти, ліси, річки та моря. Ця проблема вже набула світового масштабу. Тому 33 країни вже повністю заборонили використання та обіг деяких поліетиленових пакетів. Ще 53 країни ввели часткову заборону або податок на поліетиленові пакети. Нарешті Україна також долучилася до вирішення цієї проблеми та ухвалила відповідний закон.

Зокрема, забороняється розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:

надтонких пластикових пакетів;

тонких пластикових пакетів;

оксорозкладних пластикових пакетів.

Пластикові пакети, що не відповідають встановленим вимогам, підлягають вилученню з обігу в порядку, встановленому Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Але є обмеження. Норми закону про заборону не поширюються на:

біорозкладні пластикові пакети;

надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування або транспортування свіжої риби, м'яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об'єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка.

Варто нагадати, що біорозкладний пластиковий пакет — це пластиковий пакет, що розкладається за участю мікроорганізмів на елементи природного походження та відповідає встановленим національними або гармонізованими європейськими стандартами нормам щодо утилізації способом компостування або біорозкладання.

Крім того, законом передбачене спеціальне маркування на пластикові пакети, що відповідають екологічним вимогам. Таке маркування після його затвердження урядом має бути нанесене на кожен пластиковий пакет. При цьому забороняється нанесення на пластиковий пакет слів «біо», «біопакет», «біорозкладний», якщо такий пакет не відповідає вимогам законодавства.

Що стосується покарань за порушення закону, то передбачені наступні штрафи:

за розповсюдження в об'єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів, тонких пластикових пакетів, оксорозкладних пластикових пакетів накладається штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8 500 до 17 000 грн). За повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення — у розмірі від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 до 34 000 грн);

за безоплатне розповсюдження пластикових пакетів — у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 700 до 3 400 грн), а за повторне вчинення такого самого порушення протягом трьох років — у розмірі від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 8 500 грн).

Як пояснило на своєму сайті Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, всі обмеження набуватимуть чинності поступово. Тому об’єкти роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг матимуть час, щоб адаптуватися до змін. Зокрема:

дається 9 місяців з дня ухвалення законопроєкту для відмови від розповсюдження пластикових пакетів товщиною стінки до 50 мкм (тонких);

до 1 січня 2022 року дається час для припинення розповсюдження оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів;

до 2023 року обмеження не поширюватимуться на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети, що є первинною упаковкою для свіжої риби і м’яса, продуктів з них, а також сипучих продуктів, льоду.

За цей час магазини, супермаркети, ресторани, кафе та аптеки мають повністю перейти на більш безпечні для довкілля та здоров’я людей альтернативи:

пакети та торбинки багаторазового використання;

паперові пакети;

біорозкладні пакети.

При цьому підприємства мають утилізувати всі пакети, які підпали під заборону, але залишилися в обігу.

«Біорозкладні пакети з крохмалю вже виробляють в Україні»

Про деякі особливості нового закону «ФАКТАМ» розповіла співзасновниця громадського об’єднання ReThink Ольга Сухопара.

— Чому під заборону безкоштовної роздачі потрапили саме надтонкі, тонкі та оксорозкладні пластикові пакети?

— Тонкі та надтонкі пакети — найбільш поширені у використанні, часто вони непридатні до переробки.

— Згідно з законом, пакети можна продавати, але за ціною не нижче за мінімальну, яку встановив уряд. Тобто тонкі пакети продавати таки можна? Чи мова йде про інші пакети? Яка буде мінімальна ціна?

— Роздрібні ціни на пластикові пакети не можуть бути нижчими за мінімальні ціни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. Заборона, запроваджена законом, не стосується пакетів із товщиною стінки більше 50 мікрон. Це дуже товсті, міцні пакети, які можна використовувати не один раз. Такі пакети не можна буде надавати безкоштовно.

— На кожному пластиковому пакеті, що продається, має бути маркування. Яке саме маркування?

— Маркування є обов'язковим для біорозкладних пакетів. Так, біорозкладний пакет має відповідати стандартам, які визначають його як придатний для компостування. Оксорозкладні пакети непридатні для компостування і підпадають під заборону.

— Законом забороняється нанесення на пластиковий пакет слів «біо», «біопакет», «біорозкладний», якщо вони не відповідають умовам. Яким саме умовам? Та як може пересічний громадянин виявити, чи відповідає пакет екологічним умовам?

— Умова для біорозкладного пакета — відповідати міжнародним стандартам про придатність для компостування. Ці стандарти також гармонізовані з українським законодавством.

Маркування треба ставити на кожний біорозкладний пакет. Ця норма впроваджена для того, щоб споживач не був введений в оману і під виглядом пакета, придатного для компостування, не отримав оксобіопакет.

— Розкажіть докладніше про біорозкладні пакети. Чи налагоджене в Україні виробництво таких пакетів?

— Біорозкладні пакети з крохмалю вже виробляють в Україні, також розпочалось виробництво гранул для виготовлення таких пакетів. Україна — аграрна країна, і ми можемо використовувати свій потенціал не тільки як експортери сировини, а як постачальники технологічного продукту — гранули з крохмалю, яка є результатом розробок хімічної галузі.

Важливо, що пакети з крохмалю можна виробляти на тому ж обладнанні, що й поліетиленові, тільки з іншим налаштуванням.

— Якими мають бути наступні законодавчі кроки, аби зменшити навантаження на екологію країни?

— Окрім прийняття необхідного законодавства для захисту довкілля, на мою думку, необхідно критично збільшити розмір штрафів за його порушення. Також слід посилити контроль за додержанням природоохоронного законодавства. Штрафи мають стати болючими не тільки для підприємств, а й для громадян, — підсумувала Ольга Сухопара.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський повідомив про старт нового екологічного проєкту «Зелена країна». Ця заява прозвучала під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Екологія». Глава держави сказав, що буде відбуватися масова посадка дерев і збільшиться площа лісів.

Фото в заголовку https://ua.depositphotos.com/

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