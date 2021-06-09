Анатолій Шкрібляк: «Інвестуємо в Україну сотні мільйонів євро»

Наприкінці травня девелоперська компанія Budhouse Group відкрила в Харкові один з наймасштабніших торговельних центрів України — ТРЦ Nikolsky. Загалом в торговому центрі нового покоління розташовано близько 150 магазинів, ресторани, кінотеатр, боулінг, спортивний клуб. Загальна сума інвестицій у проєкт склала 110 млн євро, з яких 53,6 млн євро — кредит польського державного банку BGK.

«Наша компанія реалізувала низку вдалих проєктів із залученням іноземного банківського кредитування. Наприклад, раніше ми спільно з нашими партнерами Multi (Нідерланди) залучили 52,1 млн євро синдикованого кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і австрійського Unicreditbank для Forum Lviv», — розповідає засновник і акціонер компанії Budhouse Group, Анатолій Шкрібляк (на фото в заголовку).

Найближчим часом девелопер має намір також інвестувати 300 млн євро у нові проєкти: торгові центри в Одесі, Запоріжжі та Києві.

— Ми багато років успішно працюємо з міжнародними фінансовими партнерами та залучаємо кредитне фінансування. Завдяки бездоганній репутації Budhouse Group з нами готові працювати іноземні банки. Для нас же вкрай важливий європейський етикет з банківськими установами, — каже Анатолій Шкрібляк.

Зараз девелоперська компанія активно закінчує будівництво житлового комплексу преміум-класу Linden Luxury Residences. Введення в експлуатацію заплановано на 2021 рік. Крім того, вже в цьому році Budhouse Group має намір приступити до будівництва торгово-розважального центру Yessa в Одесі. Також компанія побудує ТРЦ Khortitsa Mall у Запоріжжі. Вартість проєкту складе понад 80 млн євро. Термін реалізації цього проєкту — 2,5 роки.

— Після відкриття ТРЦ у Запоріжжі ми почнемо будівництво торговельного центру на пр. Перемоги в Києві. Сума інвестицій складе близько 220 млн євро. Цей проєкт ми також маємо намір реалізувати з міжнародними фінансовими партнерами, — уточнив Анатолій Шкрібляк.

Budhouse Group — це одна з найбільших девелоперських компаній України, яка управляє чотирма торговими центрами: ТРЦ Fabrika (Херсон), ТРЦ Lubava (Черкаси) і ТРЦ Forum (Львів), ТРЦ Nikolsky (Харків), а також готелем Khortitsa Palace (Запоріжжя).

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