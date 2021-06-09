Курси долара та євро різко впали: що буде через тиждень

Падіння курсів основних валют по відношенню до гривні триває, причому прискореними темпами. За тиждень, з 2 червня, долар подешевшав на 26 копійок, а євро — на 42 копійки. У середу, 9 червня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 27,18 грн за долар і 33,11 грн за євро. На готівковому валютному ринку курс гривні також істотно зріс. У деяких банках долар купують дешевше 27 гривень, а євро — дешевше 33 гривень. В обмінниках долари можна здати в середньому по 27,01 грн, купити — по 27,22 грн; євро — здати по 32,78 грн, купити — по 33,17 грн. Експерти вважають, що найближчими днями вартість долара опуститься нижче 27 гривень, а євро — нижче 33 гривень.

«Протягом минулого тижня курс долара до гривні знизився в усіх сегментах валютного ринку на 1,0−1,2%, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, впав з 27,47 грн до 27,18 грн (-1,0%). Курси попиту та пропозиції долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 27,43−27,45 грн до 27,10−27,12 грн (-1,2%). Середні курси купівлі й продажу готівкового долара в банках за тиждень впали з 27,35−27,52 грн до 27,05−27,24 грн (-1,1% - -1,0%). При цьому різниця між середніми курсами продажу та купівлі розширилася з 0,6% до 0,7% за рахунок більш швидкого зниження курсу купівлі.

Україна повинна провести судову реформу для отримання макрофінансової допомоги у 600 млн євро від Європейського союзу, заявила заступниця гендиректора Директорату з питань політики сусідства та переговорів з розширення Єврокомісії Катарина Матернова. Головна вимога — реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя. За її словами, для отримання траншу від ЄС Україна також має забезпечити незалежну роботу НАБУ, що зазначено в угоді між Україною та МВФ.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо на зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,9 грн, а готівковий долар у банках — близько 26,8−27,0 грн", — вважає Вадим Іосуб.

Хоча деякі експерти не виключають зниження курсу гривні найближчим часом.

«У вівторок долар США до гривні знову впав, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойлов. — При цьому Нацбанк кілька разів виходив на ринок з інтервенціями з купівлі іноземної валюти та придбав близько 125 млн доларів «надлишку» пропозиції. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар-гривня завершилася на рівні 27,12 грн, єдина європейська валюта до гривні ослабла до позначки 33,04 грн.

Вчора також відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Ринку були запропоновані облігації семи випусків у гривнях з термінами погашення протягом 6, 12, 18, 24, 26 і 60 місяців, а також 12 місяців — в доларах США. До держбюджету було залучено 19,12 млрд грн. Розміщення пройшло досить успішно, всі взаєморозрахунки з Мінфіном пройдуть сьогодні.

Валові міжнародні резерви України у травні зменшилися на 0,16 млрд доларів, до 27,84 млрд доларів. Скорочення було викликано проведенням виплат за зовнішнім боргом нашої країни. Зростання вартості активів, які входять у структуру резервів, частково компенсувало ці витрати. Зараз резерви покривають 4,2 місяця майбутнього імпорту, цього цілком достатньо.

Експорт України у травні виріс на 61,34% в порівнянні з показником за аналогічний період 2020 року, досягнувши позначки 5,55 млрд доларів. Імпорт зріс на 54,39% - до 5,28 млрд доларів. У підсумку сальдо зовнішньої торгівлі, тобто різниця між обсягами імпорту та експорту, з початку року зберігається негативним і становить 1,07 млрд доларів. Дефіцит зовнішньої торгівлі України носить «хронічний» характер.

Ймовірно, до кінця тижня долар до гривні почне корекційне зростання до рівня 27,45 грн. Євро, швидше за все, зміцниться до позначки 33,50 грн", — прогнозує Андрій Гойлов.

На українську валюту впливає також міжнародна політика.

«Курс гривні в середу, 9 червня, підвищився до 27,1 грн за долар — після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що в України є всі необхідні інструменти для руху в НАТО, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Блінкен підкреслив, що мова йде про рух «у бік готовності до членства в майбутньому» і США це підтримують.

Найбільшу активність на ринку проявляють нерезиденти, які активно купують українські ОВДП. Тільки з початку червня іноземні інвестори збільшили свій портфель в ОВДП на 2,17 млрд грн. У травні спостерігалося зростання на 0,8 млрд грн, а в квітні був відтік на 6,4 млрд грн. В результаті такої активізації Мінфін зміг розмістити папери на максимальних за останні місяці рівнях — 19,1 млрд грн, при майже незмінних ставках прибутковості та попиті, що перевищує пропозицію мало не у два рази. Оскільки не весь попит був задоволений, покупка продовжиться наступного тижня.

В результаті активності продавців валюти НБУ змушений виходити з гривнею на ринок, щоб пом'якшити тенденцію. Тільки за вівторок НБУ викупив на ринку 120 млн доларів. Вважаємо, що при подальшому зміцненні гривні регулятор буде займати все більш жорсткі позиції.

Гривня найближчим часом може ще зміцнитися та увійти до діапазону 27,0−27,1 грн за долар. Стежимо за діями НБУ, який спробує стабілізувати ринок і не допустити подальшого зміцнення гривні", — сказав Андрій Шевчишин.

Варто зазначити, що Національний банк України прийняв рішення підвищити вимоги до норм інформаційної безпеки та кіберзахисту в сфері грошових переказів. Зокрема, вводиться обов'язкове встановлення вимог до використання засобів захисту інформації. Крім того, учасники платіжного ринку повинні визначити політику управління доступом і підвищити рівень безпеки своїх послуг для користувачів.

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