Нацполіція оновила автопарк службових машин на суму понад 270 мільйонів гривень

Національна поліція України з початку року витратила на оновлення автопарку своїх службових автомобілів понад 270 мільйонів гривень. Чомусь свої старі убиті патрульні автомобілі відомство замість ремонту воліє замінювати новими.

Національна поліція України домовилася про закупівлю 382 автомобілів спеціального призначення різного типу на загальну суму в 214,2 мільйона гривень, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Як свідчать дані порталу ProZorro, згідно з договорами від травня 2021 року, за результатами тендерів Департамент управління майном домовився з ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» про закупівлю 300 легкових автомобілів спецпризначення на базі кросоверів Renault Duster по 560 тисяч гривень кожен і п'яти автомобілів спецпризначення підвищеної прохідності — на базі пікапа Isuzu D-MAX по 874,4 тисячі гривень кожен.

Крім цього, Нацполіція також уклала договір з ТОВ «Автосаміт ЛТД» про закупівлю двох партій легкових автомобілів спецпризначення на базі седанів Toyota Corolla: першої — у кількості 40 штук (по 565,2 тисячі гривень кожен) і другої — 30 штук (по 516, 1 тисячі гривень). Крім того, укладено договір з ТОВ «Торговий дім «Укрлада» про закупівлю семи легкових автомобілів спецпризначення на базі фургона Fiat Doblo по 535,5 тисячі гривень кожен.

Нагадаємо, це вже не перша масштабна закупівля Нацполіцією патрульних автомобілів у цьому році — у квітні автопарк силового відомства поповнився 100 легковими автомобілями спецпризначення Renault Duster на загальну суму в 56,5 мільйона гривень. Про це свідчать дані все того ж порталу ProZorro — договір від 5 квітня 2021 року, в якому Департамент управління майном домовився з ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» про закупівлю сотні Renault Duster по 565 тисяч гривень кожен.

Таким чином, нескладно підрахувати, що всього за п'ять місяців 2021 року Нацполіція витратила на оновлення автопарку своїх автомобілів 270,7 мільйона гривень.

Звичайно, оперативна діяльність поліцейських передбачає і екстрим, і інші позаштатні ситуації, обтяжені ДТП, в яких страждають службові машини. Але більшість з них підлягають ремонту. На ділі ж вони відправляються на задвірки відомств доживати свій вік. Таке «автомобільне кладовище» нещодавно виявили блогери у Дніпрі на території Управління патрульної поліції. Там догнивають десятки розбитих поліцейських авто. Так, у телеграм-каналі «Харків 1654» викладено відео декількох десятків поліцейських Toyota Prius і Mitsubishi Outlander, розставлених у хаотичному порядку на задньому дворі території Управління нацполіціі. Багато з них — у розбитому стані: з відірваними бамперами і дзеркалами, розколеним склом і покрученими дверима. Автора відео обурило рішення керівництва управління кинути машини без діла. Уважно оглянувши їх, він прийшов до висновку, що більшу частину моделей можна легко повернути у стрій, щоб не купувати нові коштом бюджету країни. «Чому їх ніхто не ремонтує і хто за це відповість, не ясно. А поки ми можемо подивитися, на що пішли наші гроші», — резюмує автор відео.

На сьогодні в автопарку української поліції знаходяться тисячі машин різних марок і моделей. Більшу частину з них складають гібридні моделі Toyota Prius і Mitsubishi Outlander. Також в арсеналі силового відомства експлуатуються Renault Duster, Hyundai Sonata і Skoda Rapid.

У 2020 році Національна поліція придбала 748 спеціалізованих автомобілів з додатковим обладнанням на суму 369 мільйонів гривень, а наймасовішою моделлю поліції став кросовер Renault Duster.

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