«Клієнти відчувають преміальність «БРСМ»: що думають казахські нафторітейлери про українську мережу АЗК

9 червня 2021 року делегація з Казахстану — представники компаній Petro Retail та GASENERGY — відвідали автозаправні станції «БРСМ-Нафта», щоб вивчити досвід створення повноцінних супермаркетів на АЗК та з’ясувати, чим відрізняється роздрібний ринок пального України й Казахстану, пише видання «Дело».

«Український паливний ритейл без перебільшення можна назвати однією з флагманських галузей країни. Заправки в Україні давно стали не тільки місцем, де можна заправити повний бак бензину: тут готують свіжу каву, смачно годують, пропонують зручний відпочинок. Рівень комфорту настільки високий, що наша країна стала місцем, куди приїжджають вчитися навіть з традиційно нафтових країн», — коментує директор з маркетингової стратегії мережі АЗК «БРСМ-НАФТА» Олександр Мельничук.

У рамках бізнес-візиту гості відвідали 5 АЗК «БРСМ-НАФТА» у Києві, на яких відзначили просторі торгові площі, різноманітний товарний асортимент, сучасну гастро-зону, чисті вбиральні. Крім цього, делегацію вразив сам формат магазинів — вітражі, панорамні вікна, сучасний дизайн інтер’єру.



«Нас вражає конверсія мережі „БРСМ“. Чудовий коефіцієнт. Кожен клієнт, який заїжджає сюди заправлятися, купує багато товарів. Особливо вразив сам формат супермаркетів Good Market — чітко прокачані високомаржинальні сегменти, такі як кава та гастрономія. Цікавий дизайн заправок, плюс є сегментація — як Good Market, так і мінімаркети, але навіть там, де територія невелика, відчувається висока ефективність віддачі з кожного квадратного метра», — зазначив Тулеміс Шотанов, генеральний директор компанії Petro Retail.

У свою чергу Мурат Мауленбеков, директор з логістики та транспорту компанії GASENERGY, зауважив успішну реалізацію концепції, озвученої топменеджментом «БРСМ»: забезпечення повної безпеки та комфорту клієнта.

«Помітно, скільки уваги власники приділяють території, приміщенню торгового залу, його оформленню, асортименту. Спілкуючись з клієнтами „БРСМ“, зрозумів, що вони відчувають „преміальність“. Споживачі дуже чутливі сьогодні, з ними можливо бути тільки щирими, інакше довіра втратиться», — додав він.

Крім екскурсійної програми, дегустацій та обговорення актуальних питань паливного ринку, представники мережі «БРСМ-НАФТА» провели для свої колег з Казахстану консультації щодо модернізації, переймання кращих практик та комплексних підходів до клієнтів.

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