Київрада більшістю прийняла ДПТ Мінського масиву: що він передбачає?

У четвер, 10 червня, Київська міська рада більшістю голосів ухвалила рішення про Детальний план території на Мінському масиві в Оболонському районі столиці. Трансляція засідання велася на офіційному каналі Київської міської ради в YouTube.

Завдяки цьому рішенню держава отримає орієнтовно півмільярда гривень прибутку, а Київ — сучасний новий район зі школою, садами, розвиненою інфраструктурою і парком у 32 гектари.

Під час засідання зауважили, що 54% території мікрорайону будуть відведені під зелені зони. Проект унікальний тим, що не передбачає ущільнення існуючої забудови, а тільки ревіталізацію покинутій агропромислової території.

«Згідно з цим документом (ДПТ — Авт.) на покинутій території колишнього тепличного господарства, в районі вулиці Ю. Кондратюка, заплановано будівництво житлового мікрорайону, який буде обладнаний розвиненим комплексом обслуговування населення — це школа, три дитячих садки, стадіони, амбулаторія сімейних лікарів. Також заплановано будівництво нової транспортної розв'язки, інженерних мереж водопостачання, електропостачання та каналізації», — повідомила в ході слухання питання архітектор Олена Збаратська.

Окремо архітектор підкреслила, що розвиток території в межах ДПТ повністю відповідає Генеральному плану столиці і «Комплексній програмі реалізації містобудівної політики на 2019−2020».

Мікрорайон буде побудований литовсько-українською компанією Stolitsa Group, що має високу репутацію на ринку нерухомості завдяки надійності та високій якості житла.

Нагадаємо, саме Stolitsa Group держава доручила завершити добудову більше 11 тисячквартир збанкрутілого банку «Аркада».Меморандум про завершення об'єктів банку «Аркада"між державою, містом та інвесторами був підписаний в квітні цього року.

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