150 робочих місць і 90 млн гривень до бюджету: перше легальне казино у Києві Billionare про підсумки роботи

Перше легальне казино в Україні відкрило свої двері для гостей рівно місяць тому в п'ятизірковому готелі в самому центрі столиці InterContinental-Kyiv. За цей час заклад преміумкласу відвідало більше тисячі любителів азартних ігор, що віддають перевагу комфорту і сервісу світового рівня. Переважно це іноземні гості зі східних країн, європейці та громадяни США. Поки найбільша кількість гостей з Туреччини. У казино є навіть окремий підрозділ, що працює виключно для гостей із цієї країни.

Billionaire casino — єдине казино з українськими інвестиціями — першим отримало ліцензію і відкрилося для гостей. Заклад площею близько 500 кв. м розташований на вулиці Велика Житомирська, у приміщенні елітного готелю. У п'яти залах з розкішними інтер'єрами — 16 гральних столів і 50 слотів. Гостям пропонують класичний набір ігор: блекджек, російський покер, техаський покер, ультімейт покер, покер на три карти, рулетка, а також найсучасніші слоти від IGT, EGT і Novomatic.

Дозволити собі розважитися в такому закладі можуть далеко не бідні люди — рекомендований розмін становить 1000 доларів. До послуг вимогливих гостей — колекції преміальних та нішевих алкогольних брендів, ексклюзивні сигари, яким віддавали перевагу Вінстон Черчилль, Денні Де Віто і Фідель Кастро.

Однак сказати, що в зали стоїть черга охочих, директор казино Юрій Пилипенко поки не може. За його словами, імідж грального бізнесу був зіпсований і відновлювати його, точніше заново будувати, зовсім непросто. Крім того, негативно позначається пандемія (не всі кордони відкриті), візова політика щодо деяких країн і податкова система України, яка, за словами директора, б'є по кишені гостей і тим самим веде його в інші країни, де все доступніше.

«Ми сподіваємося, що з прийняттям змін до Податкового кодексу № 2713 ця ситуація зміниться. Буде введено поняття „мінімальний виграш“, і це допоможе залучити більше іноземних туристів», — зазначив він.

За його словами, сьогоднішня модель передбачає, що гравець, навіть не граючи, а тільки помінявши гроші на фішки, повинен платити податок — 19,5%. Представники казино сподіваються, що влада буде зацікавлена у розвитку легального бізнесу і зробить рішучі кроки в боротьбі з тіньовими закладами.

«У нинішніх умовах підрахувати можливий прибуток поки складно. За місяць казино заробило приблизно 7 млн гривень. Витрати набагато вище — лише основна ліцензія щорічно коштує 72 млн гривень. В цілому на відкриття було витрачено понад 150 млн. Щомісячні витрати становлять 7 млн гривень, офіційні відрахування на зарплату (а казино дає понад 150 робочих місць) — 1,5 млн. У вигляді ліцензій державі перераховано 90 млн грн податків», — розповів директор казино по роботі з клієнтами Андрій Пархоменко.

Однак менеджмент казино впевнений, що це тільки початок. Розвиток грального бізнесу в Україні може суттєво поповнити держбюджет за рахунок податків. Легальні заклади будуть стимулювати приплив туристів, що відіб'ється і на інших галузях — ресторанній, готельній, сферах обслуговування та розваг в цілому. Крім того, в Україну повернуться фахівці — круп'є, дилери, яким довелося після заборони казино у 2009 році або шукати роботу за кордоном, або кардинально міняти сферу діяльності.

Поки в Україні почали роботу чотири казино (два в Києві, по одному у Львові та Одесі), але вже зараз можна сказати, що суму податків і оплати ліцензії від одного закладу можна порівняти з місячним бюджетом невеликого містечка нашої країни.

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