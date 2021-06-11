Електронні трудові книжки: як тепер враховується стаж українців

В Україні набув чинності закон про електронні трудові книжки, який стосується практично всіх громадян. Цим документом передбачено п'ятирічний перехідний період, протягом якого до Державного реєстру мають перенести інформацію з паперових трудових книжок. Протягом цього часу буде застосовуватися як паперова трудова книжка, так і електронна.

«Для початку варто нагадати, що розмежування трудового та страхового стажу почалося в Україні з 2004 року, — розповіла «ФАКТАМ» експерт з трудового права кандидат юридичних наук, доцент Світлана Кожушко. — І відтоді при настанні страхових випадків, таких як професійне захворювання або нещасний випадок на виробництві, вагітність і пологи і таке інше, а також після досягнення пенсійного віку враховується не трудовий стаж, а саме страховий. Але облік трудової діяльності здійснювався на підставі документа, що підтверджує наявність трудових відносин. Це трудова книжка в паперовому форматі. Принаймні до моменту ухвалення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», який зараз набирає чинності.

Тепер облік трудової діяльності найманих працівників буде здійснюватися в електронній формі у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Порядок обліку визначено Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 08.07.2010 року.

Важливо зрозуміти, що трудова книжка в паперовому форматі більше не буде, як в недалекому минулому, документом суворої звітності, який демонстрував етапи трудової діяльності за основним місцем роботи. Після належного перенесення даних до реєстру трудова книжка буде видаватися на руки найманому працівнику або службовцю під підпис на зберігання.

Особливу увагу слід звернути громадянам, які мають відомості про трудову діяльність за період до 1 січня 2004 року. Йдеться про особисту відповідальність за збереження трудової книжки або ж інших документів, які передбачені Порядком щодо підтвердження стажу роботи".

Варто нагадати, що між трудовим і страховим стажем є різниця. Основним документом, що підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року, тобто до набрання чинності Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», є трудова книжка. Тому і з'явився термін трудового стажу. А ось з 1 січня 2004-го стаж для виходу на пенсію вже називається страховим і підтверджується за даними персоніфікованого обліку, що зберігаються в Пенсійному фонді.

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