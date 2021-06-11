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«Перемога команди Фонду держмайна»: юрист про рішення Верховного суду щодо боргу ОПЗ перед Фірташем

17:56 11 червня 2021
ОПЗ

8 червня Верховний суд відмовив компанії Ostchem Holding Limited, що належить Фірташу, у стягненні з Одеського припортового заводу 300 мільйонів доларів. Судове рішення є перемогою команди Фонду держмайна, в управлінні якого знаходиться ОПЗ. Таку думку озвучив юрист Олександр Леменов у своїй колонці на «Економічній правді».

Як повідомляється, претензії компанії Ostchem щодо основного боргу ОПЗ за раніше поставлений газ склали 193 млн доларів, 57 млн доларів пені, а також 67,7 млн доларів нарахованих відсотків. У підсумку компанія Фірташа хотіла стягнути з ОПЗ 317,7 млн, що більш ніж в півтора рази перевищує оцінну вартість самого підприємства.

Однак юристи не виключають можливості продовження судового процесу в міжнародних інстанціях. На думку Олександра Леменова, у Фірташа ще залишилися інструменти впливу.

«Перший варіант — звернення стягнення юристів олігарха на активи, що включають майно та майнові права. Іншими словами, представники Фірташа можуть „ловити“ фінансові транзакції з умовного Сінгапуру за поставки сировини з ОПЗ. Також існує ймовірність звернення компанії Ostchem до інвестиційного арбітражу Відповідачем у такому випадку буде Україна», — написав експерт.

Проте рішення Верховного суду можна вважати перемогою Фонду держмайна, вважає Леменов.

На думку голови ФДМ Дмитра Сенниченка, подача компанією Ostchem позовів в інших країнах теоретично можлива, однак на практиці позбавлена сенсу, оскільки в ОПЗ відсутні активи та філії в інших юрисдикціях, крім України.

Нагадаємо, що 25 липня 2016 року Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма зобов'язав ПАТ «Одеський припортовий завод» виплатити компанії Ostchem Holding Limited 300 млн доларів США.

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