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Трудовий стаж закордоном: чи можна та як отримати пенсію українцям у Європі

20:06 12 червня 2021
мігранти

Українці, які тривалий час перебували на заробітках в Європі, можуть заробити собі на європейську пенсію. Для цього необхідні дві умови: робота за кордоном повинна бути легальною, а в України з країною перебування має бути врегульовано питання про пенсійне забезпечення.

За даними Міністерства соціальної політики України, в докарантінние часи за кордоном працювали 3,2 млн громадян України. Сюди входять і ті, хто живе за кордоном більш-менш тривалий час, і ті, хто виїжджає з України і повертається додому вже протягом року. З найпопулярнішими країнами у українських трудових мігрантів питання про пенсії вирішене.

Договір про пропорційну виплату пенсій підписаний з популярними у трудових мігрантів Польщею, Чехією, Словаччиною, Іспанією, Португалією, країнами Балтії. У стаж зараховується період, коли роботодавець або сам працівник сплачував пенсійні внески в країні перебування. Як пояснила «ФАКТАМ» міністр соціальної політики Марина Лазебна, договори передбачають, що якщо людина протягом життя працювала офіційно і в Україні, і в іншій країні, то, незалежно від місця проживання на пенсії, наша країна буде платити частину пенсії за час роботи (і сплати податків) в Україні. Інша країна відповідно за час, коли людина працювала і платила податки там.

Також є договори про призначення пенсії за територіальним принципом. Такі угоди укладені з більшістю пострадянських країн, а також з Угорщиною і Румунією. Передбачається, що пенсію виплачує держава проживання.

Список документів, необхідних для нарахування пенсії українцеві в європейській країні, варіюється. Але крім заяви на призначення пенсії, обов'язково потрібно буде пред'явити номер соціального страхування і податковий номер. Також, якщо пенсійні внески платив роботодавець, потрібно буде довести легальне працевлаштування. Перед переїздом в Україну потрібно буде звернутися в банк країни перебування про перерахування коштів на особистий рахунок в українському банку.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» з'ясували, хто повинен подбати, щоб не пропали відомості про трудовий стаж у зв'язку з переходом на електронні трудові книжки.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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