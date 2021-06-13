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Гроші

«Буде дуже відчутно»: українців попередили про майбутнє підвищення ціни на газ

8:06 13 червня 2021
газ

В Україні може подорожчати газ. Станеться це, якщо Росія вирішить перервати транзит «блакитного палива» через українську територію, і доведеться поставляти газ з Європи, де і без того встановилися високі ціни. Про це попередила радник міністра енергетики Лана Зеркаль в ефірі «Україна 24» .

Зі слів Зеркаль, Росія вже почала обмежувати Європу в паливі і не поставляє обсяги, необхідні для заповнення газосховищ. Якщо ж транзит через Україну взагалі припиниться, газ з Європи для наших споживачів коштуватиме дуже дорого. «Для нас це буде дуже відчутно», — попереджає Зеркаль.

«Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично поставляти газ з Європи, і витрати на поставку газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими», — заявила радник міністра енергетики.

Нагадаємо, для частини українських споживачів газ подорожчав вже з червня — газопостачальні компанії підвищили тарифи. В окремих випадках зростання склало до 10%. У деяких постачальників тариф виріс до 13,5 грн за кубометр.

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