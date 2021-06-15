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Гроші

Падіння курсу долара в Україні: Нацбанк назвав основні причини

10:36 15 червня 2021
гроші

В Україні триває падіння курсів основних валют стосовно гривні. Заступник голови Ради Нацбанку України Василь Фурман в ефірі телеканалу «Україна 24» назвав чотири чинники, що вплинули на істотне зміцнення гривні.

Фурман зазначив, перш за все, зростання цін на сировинних ринках та збільшення імпортної складової в українській економіці.

Другий фактор, що впливає на посилення національної валюти — це продаж українцям долара. З початку поточного року було продано понад мільярд американської валюти.

Третя причина — це нерезиденти, попит на внутрішні облігації державної позики.

За словами банкіра, четвертий фактор ситуативний.

Він нагадав, що на початку травня, коли був час сплати податків, гривня значно посилювалася. Водночас експортери продавали долар й закінчився період виплати дивідендів українськими компаніями, власниками яких є закордонні материнські компанії.

Офіційний курс гривні до долара на 15 червня встановлений на рівні 26,7303 гривень за 1 долар. Офіційний курс євро — 32,7053 гривень за євро.

Уряд вважає, що у 2021 році курс гривні до долара буде залишатися на рівні 28 гривень за долар. Далі курс буде потроху зростати щорічно.

Про прогнози аналітиків, що працюють на валютному ринку, у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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