З 1 липня багатьом українцям підвищать пенсію: кому і на скільки

міністр соціальної політики Марина Лазебна, в липні близько мільйона українців отримають проіндексовані пенсії. Так кому саме варто розраховувати на підвищення виплати і на скільки? З 1 липня багатьом літнім українцям буде збільшена пенсія . Як раніше повідомилав липні близько мільйона українців отримають проіндексовані пенсії. Так кому саме варто розраховувати на підвищення виплати і на скільки?

З 1 липня в Україні планово збільшується показник прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян з 1769 до 1854 грн, тобто на 85 грн. У зв'язку з цим у липні буде проведено перерахунок пенсій для певних категорій пенсіонерів. В результаті мінімальна пенсія зросте на 85 грн і становитиме 1854 грн. Відповідно ті, чия пенсія нараховувалася від заробітної плати, яка в п'ять разів перевищує середню, отримають надбавку 850 грн. Крім того, в липні буде проведена індексація пенсії тим українцям, яким вона була призначена в 2018˗2020 роках, оскільки в попередні періоди їх пенсія не індексувалася.

Одночасно виростуть надбавки особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також пенсії за особливі заслуги. Всі заплановані урядом перерахунки виплат проводяться автоматично і не вимагають особистого звернення пенсіонерів.

Варто нагадати, що в Україні діє досить складна системи розрахунку пенсій за різними законами для різних категорій громадян. Але в цілому величина пенсійних виплат в Україні варіюється від мінімальної, яка не може бути меншою за прожитковий мінімум, а надбавка за додатковий стаж становить 1% від нього, до максимальної, яка становить не більше десяти прожиткових мінімумів. Зараз вона 17690 грн, а в липні досягне 18540 грн. Хоча в загальному правилі є виключення для суддів — розмір їх пенсій необмежений.

Щоб уже зараз дізнатися, на яку пенсію може розраховувати з липня конкретний пенсіонер, слід скористатися онлайн-калькулятором Пенсійного фонду України. Але для цього необхідно пройти ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису або Bank ID.

До речі, наступне підвищення пенсійних виплат заплановано на 1 жовтня. Воно торкнеться пенсіонерів у віці 75−80 років, яким буде встановлено місячну доплату до пенсії в розмірі 400 грн. А черговий перегляд прожиткового мінімуму та пов'язаних з ним пенсійних виплат заплановано на 1 грудня цього року. Тоді мінімальна пенсія підвищиться до 1934 грн, а максимальна до 19340.

Варто відзначити, що українці, які тривалий час перебували на заробітках в Європі, можуть заробити собі на європейську пенсію. Для цього необхідні дві умови: робота за кордоном повинна бути легальною, а в України з країною перебування повинно бути врегульоване питання про пенсійне забезпечення.

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