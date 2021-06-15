В Україні, де існує величезний розрив між пенсіями топчиновників, зокрема суддів, та пенсіями звичайних громадян, можна на законодавчому рівні врегулювати питання надвисоких виплат. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко.

За словами Розенка, під час його роботи у Кабміні уряд відмовився від системи так званих спецпенсій для чиновників топрівня, до яких відносяться президенти, міністри, депутати, судді, прокурори та інші категорії держслужбовців.



З 2015 року всіх громадян України перевели на єдину систему пенсійного забезпечення. Однак згодом Конституційний Суд скасував рішення, яке стосувалося суддів. Їм повернули преференції — судді продовжують отримувати несумірні з іншими громадянами суми пенсій.

Колишній чиновник вважає, що зараз є можливість законно врегулювати питання їхніх надвисоких пенсій. Але для цього потрібна політична воля.



Розенко вважає, що повертати спецпенсії держслужбовців не варто. Тому що, виділяючи одну категорію пенсіонерів, з'являться й інші, які будуть претендувати на спецвиплати.

При цьому колишній віцепрем'єр зазначає, що людям, які вийшли на пенсію згідно із законом про держслужбу, що діяв до 2015 року, потрібно перерахувати виплати, як це робили іншим категоріям українців.

Нагадаємо, з червня 2021 року в Україні стартував перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють та оформили виплати до 1 березня 2019 року.

Про те, чому пенсії в Україні не будуть зростати найближчим часом, а також чи не припиняться виплати через дефіцит Пенсійного фонду, у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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