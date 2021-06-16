ЗМІ запідозрили Амірханяна в блокуванні будівництва доріг в Миколаївській і Херсонській областях через АМКУ

Підозрюваний в підтримці терористів і контрабанді підприємець Араїк Амірханян, попри персональні санкції, введені указом президента Володимира Зеленського, блокує через Антимонопольний комітет дорожні тендери на суму 6 млрд гривень, повідомляє видання «Дело».

За даними видання, всього компанії Амірханяна хочуть заморозити тендерів на 9,5 млрд грн.

У публікації наголошується, що недавно одна з компаній Амірханяна, раніше відома як «Дорлідер», яка не брала участі в торгах з 2016 року, раптом повернулася на ринок публічних закупівель дорожньо-будівельних робіт під ім'ям «Південьдортех».

«Причому сталося це відразу після того, як проти Амірханяна ввела персональні санкції Рада національної безпеки та оборони. Антимонопольний комітет сам визнавав цю компанію учасником всіляких змов з іншими компаніями Амірханяна. За даними системи Prozorro, з кінця квітня і станом на середину червня компанія фігурує як учасник в декількох десятках тендерів на загальну суму близько 9,5 млрд грн», — пише «Дело».

При цьому, як наголошується в публікації, ні по одному з публічних торгів «перероджене» підприємство Амірханяна не подає документів, які б доводили відповідність її навіть самим базовим вимогам.

«Зокрема, мова йде про підтвердження достатньої кількості дорожньої техніки, кваліфікованого персоналу, досвіду роботи на великих об'єктах… Компанія також не надає базової банківської гарантії, що є обов'язковою умовою для виконання робіт на такого роду об'єктах… У компанії навіть в відкритих джерелах „пробивається“ податковий борг на 16 млн грн», — пише видання.

Автор матеріалу вважає, що «Південьдортех» подає документи, лише щоб отримати статус учасника торгів і мати можливість оскаржити тендерну документацію, дії замовника будівництва, подані конкурентами документи.

«ЗМІ вже неодноразово писали про те, що Амірханян нібито знаходить „підходи“ до членів колегії незалежно від складу комітету і навіть від того, яка політична сила зараз знаходиться при владі. …Наприклад, в допомозі Амірханяну була раніше помічена Агія Загребельська, а в нинішньому складі комітету — Наталія Буроменська та Ольга Музиченко», — пише видання.

Однак сьогодні, коли особисто сам підприємець і низка його інших компаній знаходяться під прямими економічними санкціями з боку РНБО та президента Зеленського, навіть прийняття скарг до розгляду (без будь-яких на те підстав, оскільки «Південьдортех» не відповідає навіть мінімальним критеріям підрядника) — це фактично плювок в обличчя і главі держави, і Радбезу, і всій системі дорожніх закупівель, додає видання.

Станом на 16 червня, говориться в публікації, АМКУ вже задовольнив як мінімум 4 скарги компанії Амірханяна, заблокувавши таким чином капітальний ремонт дороги Кропивницький — Платонове в Миколаївській області (76 — 119 км) (тут і тут), поточний середній ремонт 10 км дороги Херсон — Нова Каховка — Генічеськ прямо на під'їздах до Херсону, а також дороги Федорівка — Рибаківка — База відпочинку «Лугове» (25 км в Миколаївській області). Загальна сума робіт, які заблоковані «завдяки» діям АМКУ і компанії Амірханяна, — 3,2 млрд грн. Бувши відхиленим від участі в тендерах, «Південьдортех», проте, оскаржив участь інших компаній в закупівлі, умови закупівлі, допуск конкурентів до аукціону.

«На черзі» — розгляд ще 5 скарг на загальну суму близько 3 млрд грн. Мова про поточний середній ремонт на ділянках 76— 34 км автодороги Благовіщенське — Миколаїв, під'їздах до аеропорту «Херсон», низці дільниць на дорозі Високопілля — Велика Олександрівка — Берислав (Миколаївська область) (наприклад, тендери 1, 2, 3).

«Очевидно, що продовження такої практики з боку Антимонопольного комітету і його „тендерних“ колегій сприятиме подальшому блокуванню тендерів „Великого будівництва“ і в інших регіонах. Адже не секрет, що у 2018—2019 роках, за оцінками експертів, компанії Амірханяна „Полтавабудцентр“ і „Міколаївбудцентр“ подали понад 500 скарг у півтора десятка регіонів — зокрема 80% були задоволені», — йдеться в матеріалі.

Посилаючись на думку експертів та учасників ринку, автор зазначає, що необхідно розглянути питання про введення критерію на рівні системи Prozorro або кваліфікаційних умов проведення закупівлі на стороні замовника, за яким причетні до фігурантів санкційних списків компанії не могли б брати участь у дорожніх тендерах.

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