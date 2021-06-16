Курси долара та євро впали до мінімуму: що буде далі

За минулий тиждень курс національної валюти знову помітно зміцнився, подолавши психологічну позначку в 27 гривень до долара і 33 гривні до євро. За тиждень, з 9 червня, долар подешевшав на 25 копійок, а євро — на 59 копійок. У середу, 16 червня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,93 грн за долар і 32,62 грн за євро. На готівковому валютному ринку курс гривні також істотно зріс. Американська валюта подешевшала на 15−20 копійок, а європейська — на 25−30 копійок. В обмінниках долари можна здати в середньому по 26,85 грн, купити — по 27,07 грн; євро — здати по 32,45 грн, купити — по 32,83 грн. Експерти не виключають, що в найближчі дні курс гривні може ще зміцнитися. Хоча Нацбанк намагається цього не допустити.

«За минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,19 грн до 26,93 грн. Попит і пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 27,10 — 27,12 грн до 26,98 — 27,00 грн (-0,4%). Середні курси покупки і продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 27,05 — 27,24 грн до 26,84 — 27,05 грн (-0,8% - -0,7%). При цьому різниця між середнім продажем і середньою покупкою розширилася з 0,7% до 0,8% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки в порівнянні з продажем.

Курс гривні до долара зміцнився завдяки чотирьом головним факторам, заявив заступник глави Ради НБУ Василь Фурман. У першу чергу, це зростання цін на сировинних ринках. Другий фактор — це продаж українцями долара. Сумарно з початку року було продано більш ніж на мільярд доларів. Третій фактор, — це нерезиденти та їх попит на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). А четвертий фактор, за словами Фурмана, — ситуативний, коли гривня в травні значно посилювалася, тому що платили податки, експортери продавали долари, і закінчився період виплати дивідендів українськими компаніями, власниками яких є зарубіжні материнські компанії.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 26,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,7 — 26,9 грн", — вважає Вадим Іосуб.

Хоча деякі експерти вважають, що в найближчі дні курс гривні до основних валют почне знижуватися.

«У вівторок гривня до долара США повернулася за психологічно важливий рівень у 27 грн, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойл. — Нацбанк кілька разів виходив на ринок для викупу близько 20 млн доларів «надлишку» пропозиції. Регулятор всіляко намагався зупинити зміцнення гривні, і йому вдалося змінити ринковий тренд. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 27,04 грн, єдина європейська валюта до гривні зміцнилася до позначки 32,77 грн.

Вчора відбувся аукціон Мінфіну України з розміщення ОВДП. Ринку були запропоновані облігації в гривнях з термінами погашення в 3, 12, 18, 24, 36 і 60 місяців, а також 12 місяців — в євро. До держбюджету було залучено 7,97 млрд грн. Останнім часом розміщення проходять досить успішно.

У свою чергу, нерезиденти з минулого тижня збільшили свої позиції в ОВДП на 8,38 млрд грн — до 108,56 млрд грн. На їхню поведінку, ймовірно, вплинула думка аналітиків JPMorgan, які очікують отримання нашою країною до кінця року макрофінансової допомоги більш ніж на 3 млрд доларів. На цих же новинах курс українських ВВП-варантів оновив історичний максимум на рівні в 118,54% від номіналу. Якби не активні покупки регулятором іноземних валют на міжбанку, гривня зміцнилася б сильніше.

Ймовірно, що до кінця тижня гривня до долара США почне корекційне падіння до рівня 27,25. Євро, судячи з усього, виросте до позначки 33,20 грн", — прогнозує Андрій Гойл.

Однак на курс української валюти можуть вплинути результати зустрічі в Женеві президентів США і Росії.

«Курс гривні в середу, 16 червня, коливається поблизу рівня 27 грн за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Ринок знаходиться в напрузі в очікуванні результатів зустрічі в Женеві президентів США і Росії. У вівторок спекулянти і банки фіксували частину коротких позицій по долару, що дозволило останньому показати «відскок». Оскільки результати зустрічі, ймовірно, будуть відомі після закінчення торгової сесії, операції будуть проводитися за потребою, без сильних обсягів. Більш того, вже завтра Нацбанк озвучить рішення по обліковій ставці, а сьогодні буде погашено і виплачено майже 16 млрд гривень за зобов'язаннями, що додасть ринку ліквідності.

Ймовірно, НБУ піде на помірне підвищення облікової ставки, враховуючи високі темпи інфляції, а саме 9,5% річних у травні. Проте зміцнення гривні та спроби Китаю охолодити ринок сировини будуть стримувати регулятора.

Окремим фактором є питання ПДЧ у НАТО. Лідери альянсу на саміті в Брюсселі в понеділок підтримали право України на приєднання до НАТО і заявили про необхідність продовжувати реформи, хоча і не назвали термінів можливого вступу в організацію. Ще однією значущою новиною для гривні став той факт, що Верховна Рада України прийняла закон про проведення податкової амністії, яка передбачає добровільне одноразове декларування доходів фізичних осіб. Влада розраховує, що це дозволить вивести з тіні до 20 млрд доларів.

У найближчі дні очікуємо коливання курсу поблизу позначки 27 грн за долар. Нервозність на ринку наростає і може висловитися у волатильності та розширенні різниці між курсом покупки і продажу, але обсяги торгів будуть низькими", — стверджує Андрій Шевчишин.

Варто нагадати, що на днях, у рамках підготовки податкової амністії, парламент вніс зміни в Закон «Про валюту і валютні операції». Відповідно до даного закону, гривня також є валютною цінністю, тому його дія поширюється на заощадження та активи в гривні так само, як і в іноземній валюті.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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