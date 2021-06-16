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До 850 грн: кому і на скільки підвищать пенсії з початку липня

5:40 17 червня 2021
пенсія

Чергова індексація пенсій українцям запланована з 1 липня. Мінімальна пенсія зросте на 85 гривень, максимальна — на 850 грн. Також збільшаться надбавки за заслуги. Крім того, підвищаться раніше не індексовані пенсії, призначені у 2018−2020 роках.

З 1 липня виростуть доплати особам з інвалідністю внаслідок війни, «чорнобильцям», пенсіонерам з особливими заслугами. Індексацію буде проведено автоматично, без персонального звернення пенсіонерів.

«ФАКТИ» підрахували, як зростуть пенсії протягом року:

  • З 1 липня мінімальна пенсія збільшиться з 1769 до 1854 грн;
  • Максимальна пенсія — з 17690 грн до 18540 грн.

З 1 жовтня переглянуть пенсію особам у віці 75−80 років. Доплата складе 400 грн.

З 1 грудня відбудеться черговий перегляд пенсій. Виплати складуть:

  • Мінімальна пенсія — 1934 грн;
  • Максимальна пенсія — 19340 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсію, близьку до мінімальної (менше 2 тисяч гривень), в Україні отримують 1,8 млн людей. При цьому лише 10,4 млн працездатних (з 24 мільйонів) платять внески до Пенсійного фонду.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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